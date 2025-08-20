Los campeones de dobles mixtos del US Open, Sara Errani y Andrea Vavassori, reiteraron que compiten “por los doblistas”, luego de avanzar a las semifinales del renovado torneo este martes.

En febrero, cuando se presentó el polémico formato con solo 16 parejas —pensado para atraer a jugadores de singles con un nuevo horario y un premio de un millón de dólares para los ganadores—, los campeones de 2024 calificaron la decisión como una “profunda injusticia” en un comunicado conjunto.

La pareja italiana, única formada por doblistas en el cuadro de este año, ingresó gracias a una invitación especial y lanzó un mensaje claro con su desempeño del martes.

Errani y Vavassori vencieron en sets corridos a sus rivales de primera ronda, los segundos cabezas de serie Taylor Fritz y Elena Rybakina, y repitieron la hazaña en cuartos de final ante Karolina Muchova y Andrey Rublev.

Visiblemente expresivos y comunicativos entre punto y punto, los campeones defensores parecían decididos a representar al vestuario de dobles con su actuación en la cancha Louis Armstrong.

“Para nosotros, era importante enviar un mensaje antes del torneo”, dijo Vavassori, en referencia a la declaración conjunta que hicieron en febrero.

“Cuando nos dieron la invitación, cuando me llamó Eric [Butorac, director sénior del US Open], estaba agradecido por poder jugar. Pero me llamó la atención que hubiera tan pocos jugadores de dobles. También estamos jugando por ellos. Creo que es importante demostrar que los doblistas también somos grandes jugadores”.

Errani y Vavassori ya están en semifinales del nuevo formato de dobles mixtos del US Open ( Getty Images )

“Muchos chicos del circuito de dobles me dijeron: ‘Eres el único que está jugando, así que juega un poco también por nosotros’”.

Errani y Vavassori enfrentarán en semifinales, este miércoles, a la dupla totalmente estadounidense compuesta por Danielle Collins y Christian Harrison, quienes ingresaron al cuadro como alternantes de última hora.

En la otra semifinal se medirán los máximos favoritos, Jessica Pegula y Jack Draper, ante la dupla de terceros preclasificados, Iga Swiatek y Casper Ruud.

Ambas semifinales se disputarán durante la sesión nocturna (medianoche BST, 6:00 p. m. hora del Este de EE. UU., 4:00 p. m. hora del centro de México) en el estadio Arthur Ashe, antes de la final.

Traducción de Leticia Zampedri