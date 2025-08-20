Yankees igualan récord del club con 9 jonrones y apalean 13-3 a Rays

Giancarlo Stanton y Cody Bellinger conectaron dos jonrones cada uno, Aaron Judge bateó su cuadragésimo bambinazo de la temporada y los Yankees de Nueva York igualaron un récord de la franquicia con nueve vuelacercas para aplastar el martes 13-3 a los Rays de Tampa Bay

Judge, Bellinger y Stanton conectaron jonrones consecutivos en la primera entrada para darles a los Yankees una ventaja de 3-0 tras apenas cuatro turnos en el juego, que comenzó con una demora de casi dos horas por la lluvia.

El panameño José Caballero conectó dos vuelacercas para el primer juego de múltiples jonrones en su carrera. Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice desaparecieron también la pelota por los los Yankees, quienes ganaron su cuarto encuentro consecutivo y lucieron muy cómodos al jugar de visitantes en su hogar de entrenamiento de pretemporada.

Nueva York aprovechó al máximo las dimensiones acogedoras ante una multitud de 10.046 personas en el George M. Steinbrenner Field, donde los Rays están jugando mientras el Tropicana Field se somete a reparaciones.

Bellinger terminó de 5-4 con tres carreras impulsadas.

Después del largo retraso por lluvia, Shane Baz (8-10) permitió el batazo de 429 pies de Judge al jardín central. Bellinger siguió con un cuadrangular de 381 pies hacia el bosque derecho, y Stanton conectó uno de 386 pies entre el derecho y el central

Baz permitió seis carreras y siete hits, incluidos cinco jonrones, en tres entradas. Ha cedido 29 carreras limpias en sus últimos 28 innings (9.32 de efectividad) en seis aperturas.

Carlos Rodón (13-7) se llevó la victoria, permitiendo dos carreras en seis entradas.

Por los Yankees, los dominicanos Amed Rosario de 1-1, Jasson Domínguez de 1-0. El panameño Caballero de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 2-0. Los dominicanos Junior Caminero de 4-0, Christopher Morel de 4-2 con una anotada. El venezolano Everson Pereira de 3-1 con una anotada.