Torneo de dobles mixtos en el US Open 2025: ¿a qué hora juegan Jack Draper y Jessica Pegula?

El renovado torneo de dobles mixtos del Abierto de tenis de Estados Unidos continúa este miércoles, con Jack Draper y Jessica Pegula ya instalados en las semifinales y con serias posibilidades de quedarse con el premio mayor de un millón de dólares.

La pareja venció en la jornada inaugural a nada menos que los campeones del Abierto de EE. UU. Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, en una edición repleta de figuras que marcan una nueva era para este formato.

Estrenado en 2025, el nuevo formato de dobles mixtos en Nueva York se disputa en las dos principales canchas del torneo —Arthur Ashe y Louis Armstrong—, siendo la primera la sede de las semifinales y la gran final.

Varias de las mayores estrellas del circuito están en competencia por el millonario premio, que aumentó en 800 mil dólares respecto a 2024. Draper, número uno de Gran Bretaña, y Pegula son la pareja cabeza de serie número uno, gracias a su ranking combinado en individuales.

Tras eliminar a Alcaraz y Raducanu, la dupla también se impuso a los rusos Daniil Medvédev y Mirra Andreeva este martes, y ahora enfrentarán a Iga Swiatek y Casper Ruud en busca de un lugar en la final. Por otro lado, Jannik Sinner y Katerina Siniakova se retiraron del torneo, un día después de que el número uno del mundo abandonara la final del Abierto de Cincinnati frente a Alcaraz por enfermedad.

Aquí está toda la información clave sobre las semifinales y la final de dobles mixtos del Abierto de tenis de EE. UU.:

¿Cuál es el orden de juego del miércoles?

ARTHUR ASHE STADIUM: 7 p. m. hora local (5 p. m. en México y 1 a. m. en España)

Jessica Pegula/Jack Draper (1) contra Iga Swiatek/Casper Ruud (3)

Danielle Collins/Christian Harrison contra Sara Errani/Andrea Vavassori

Final de dobles mixtos: por confirmar

Resultados

ARTHUR ASHE STADIUM

Caty McNally/Lorenzo Musetti vencieron a Naomi Osaka/Gael Monfils 5-3 4-2

Iga Swiatek/Casper Ruud (3) vencieron a Madison Keys/Frances Tiafoe 4-2 4-1

Segunda ronda: Iga Swiatek/Casper Ruud (3) vencieron a Caty McNally/Lorenzo Musetti 4-1 4-2

Jessica Pegula/Jack Draper (1) vencieron a Emma Raducanu/Carlos Alcaraz 4-2 4-2

Mirra Andreeva/Daniil Medvedev vencieron a Olga Danilovic/Novak Djokovic 4-2 5-3

Segunda ronda: Jessica Pegula/Jack Draper (1) vencieron a Mirra Andreeva/Daniil Medvedev 4-1 4-1

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Sara Errani/Andrea Vavassori vencieron a Elena Rybakina/Taylor Fritz (2) 4-2 4-2

Karolina Muchova/Andrey Rublev vencieron a Venus Williams/Reilly Opelka 4-2 5-4(7-4)

Segunda ronda: Sara Errani/Andrea Vavassori vencieron a Karolina Muchova/Andrey Rublev 4-1 5-4(7-4)

Taylor Townsend/Ben Shelton vencieron a Amanda Anisimova/Holger Rune (4) 4-2 5-4(7-2)

Danielle Collins/Christian Harrison vencieron a Belinda Bencic/Alexander Zverev 4-0 5-3

Segunda ronda: Danielle Collins/Christian Harrison vencieron a Taylor Townsend/Ben Shelton 4-1 5-4(7-2)

¿Cuándo se celebra el torneo de dobles mixtos del Abierto de tenis de EE. UU.?

Las semifinales y la final de dobles mixtos se disputarán el miércoles 20 de agosto en la cancha Arthur Ashe del parque Flushing Meadows.

Los partidos comienzan a las 7 p. m. (hora local), es decir, a las 5 p. m. en México y a la 1 a. m. en España.

Draper y Pegula son los primeros en jugar, luego Danielle Collins y Christian Harrison se unen para enfrentarse a los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori. Los ganadores jugarán poco después, aproximadamente a las 9 p. m., hora local (7 p. m. en México y 3 a. m. en España).

¿Cuál es el formato?

Dieciséis parejas competirán en el evento, lo que dará lugar a cuatro rondas de competición.

El sistema de puntuación, hasta la final, será al mejor de tres sets jugados a cuatro juegos. En caso de llegar a 40-40 se aplicará punto decisivo (muerte súbita), y si el marcador llega a 4-4, se disputará un ‘tie-break’. En lugar de un tercer set, se jugará un desempate a 10 puntos si es necesario.

La final será la misma, pero con series normales de seis partidos.

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu formarán pareja en Nueva York ( PA )

¿Dónde ver el partido?

Los canales de televisión por cable de ESPN transmitirán los partidos. También se pueden ver en la plataforma de Disney+.

¿Cuál es el premio en metálico por equipo?

Ganadores: 1 millón de dólares

Subcampeones: 400.000 dólares

Semifinales: 200.000 dólares

Cuartos de final: 100.000 dólares

Octavos de final: 20.000 dólares

TOTAL: 2,36 millones de dólares