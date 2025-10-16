Jannik Sinner queda perplejo cuando un fan invade la cancha y le pide su chaqueta en el Six Kings Slam

Jannik Sinner se llevó una inesperada sorpresa al final de su partido en el Six Kings Slam, cuando un fanático irrumpió en la cancha para pedirle su chaqueta. La situación fue rápidamente controlada por un guardia de seguridad, pero dejó al italiano visiblemente desconcertado.

El número 2 del mundo venía de una sólida victoria sobre Stefanos Tsitsipas, a quien derrotó por 6-2 y 6-3 en el torneo de exhibición disputado en Arabia Saudita. Gracias a ese resultado, Sinner avanzó a semifinales, donde enfrentará a Novak Djokovic.

Por el otro lado del cuadro, Carlos Alcaraz jugará contra Taylor Fritz, quien venció con contundencia a Alexander Zverev en apenas 59 minutos. Aun con la derrota, el alemán se llevará 1,5 millones de dólares.

Sin embargo, al momento de salir de la cancha, Sinner fue sorprendido por un fanático que se le acercó y señaló su chaqueta Nike, como si intentara quedársela de recuerdo.

Sinner, visiblemente confundido, se mostró reacio a entregar su chaqueta como regalo. Poco después, un guardia de seguridad intervino y retiró al aficionado de la pista, mientras el tenista recogía su bolso y abandonaba el lugar.

No es la primera vez que Sinner vive una situación insólita con un fanático esta temporada. Durante el Abierto de Estados Unidos, tras vencer a Alexander Bublik en los octavos de final, un espectador intentó abrir su bolso mientras el italiano posaba para unas fotos.

Sinner también expresó su incomodidad con la cancha, a la que calificó como “inusual”, en lo que fue su primer partido desde que se retiró del Masters de Shanghái a comienzos de este mes.

El italiano cuestionó el estado de la superficie dura en la ANB Arena, donde se notaron rebotes extremadamente altos y anchos en algunos saques, mientras que en otros puntos la pelota se mantenía más pesada y lenta.

“Es una cancha techada muy inusual”, comentó Sinner. “Es una situación particular con la que tenemos que lidiar. La cancha tiene mucho rebote; con pelotas nuevas se juega rápido, pero cuando ya están usadas, el ritmo baja y la pelota no corre igual”.

open image in gallery Jannik Sinner, de Italia, ejecuta un golpe de derecha ante Stefanos Tsitsipas, de Grecia, en su duelo de cuartos de final ( Getty Images )

Sinner también habló sobre su enfoque para este partido de exhibición, señalando que su intención fue jugar de forma agresiva, en especial al momento de devolver el saque del griego.

“Ya hemos jugado muchas veces, por supuesto,” comentó Sinner. “Con el tiempo, ambos hemos mejorado como jugadores y conocemos un poco más el juego del otro, así que sabía cómo prepararme tácticamente. Traté de mantener una postura agresiva, sobre todo al resto. Sentí que saqué muy bien en los momentos clave”.

open image in gallery Jannik Sinner, de Italia, saluda a Stefanos Tsitsipas en la red tras su victoria en sets corridos ( Getty Images )

Sinner llega con una ventaja de 6-4 en el historial frente a Novak Djokovic, con seis victorias consecutivas sobre el serbio, incluyendo la semifinal del Six Kings Slam del año pasado.

Djokovic intentará tomarse revancha tras haber perdido ante el italiano tanto en las semifinales de Roland Garros como en Wimbledon. Por su parte, Sinner se mostró entusiasmado ante la posibilidad de otro enfrentamiento entre ambos.

“Es un gran honor volver a jugar contra una leyenda como Novak,” dijo Sinner. “Es increíble que siga compitiendo al más alto nivel de nuestro deporte”.

“Es un gran ejemplo a seguir. Todavía tiene hambre de ganar grandes títulos, y por eso sigue en el circuito. Ojalá mañana tengamos un buen partido”.

Traducción de Leticia Zampedri