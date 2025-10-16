Six Kings Slam: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en la final del torneo en Arabia Saudita

Ya están definidos los finalistas del Six Kings Slam, tras las semifinales disputadas este jueves.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a verse las caras en una final, después de superar con facilidad sus respectivos partidos.

Los dos mejores del mundo se enfrentarán este sábado, y los organizadores del torneo de exhibición en Arabia Saudita esperan otro duelo memorable, tras sus intensos cruces este año en Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

open image in gallery Sinner superó con facilidad a Novak Djokovic en su semifinal ( AFP via Getty Images )

El seis veces campeón de Grand Slam, Carlos Alcaraz, venció con comodidad a Taylor Fritz por 6-4, 6-2, mientras que Jannik Sinner se impuso por el mismo marcador ante un Novak Djokovic visiblemente debilitado, durante el segundo día del polémico torneo de exhibición en Arabia Saudita, que no cuenta con el aval de la ATP y ha generado críticas.

Primer sembrado del torneo, Alcaraz defendió antes del partido que los jugadores pueden alzar la voz contra el calendario saturado del circuito y aun así participar en exhibiciones breves. En la cancha, no le dio respiro a Fritz tras quebrarle el saque para adelantarse 3-2 en el primer set.

open image in gallery Alcaraz superó al estadounidense Taylor Fritz ( FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images )

El español cerró la primera manga en su segundo punto de set, y una sutil dejada le dio el primer quiebre del segundo parcial en el quinto game. Con una racha de cinco juegos consecutivos, Alcaraz selló su pase a la gran final del sábado, en la que se espera que el ganador se lleve seis millones de dólares.

Sinner, por su parte, apenas encontró resistencia por parte de Djokovic, en una tónica que se ha repetido en sus últimos enfrentamientos durante el último año frente al serbio, poseedor de 24 títulos de Grand Slam.

El italiano rompió el servicio de Djokovic en el tercer juego, tras un largo intercambio, y cerró el primer set con dos aces consecutivos.

Cuando el serbio perdió su saque al inicio del segundo parcial, el desenlace fue inevitable: la victoria marcó la séptima consecutiva de Sinner sobre Djokovic, quien a sus 38 años no logró ofrecer respuesta.

Traducción de Leticia Zampedri