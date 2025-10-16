Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a verse las caras en la final del torneo de exhibición Six Kings Slam, que se disputa en Arabia Saudita. Después de intensos enfrentamientos en las finales de Roland Garros, Wimbledon y el US Open durante esta temporada, los dos mejores tenistas del mundo se medirán este sábado por un premio total de 6 millones de dólares.

Sinner derrotó a Novak Djokovic por 6-4 y 6-2, mientras que Alcaraz también mostró un nivel dominante al superar a Taylor Fritz por 6-4 y 6-2 en la otra semifinal. Alcaraz venció a Sinner en su último enfrentamiento, en la final del US Open el mes pasado, y ha ganado siete de sus últimos ocho duelos frente al italiano.

Aunque el Six Kings Slam es un torneo de exhibición —por lo que no entrega puntos para el ranking ni cuenta en el historial oficial entre jugadores—, se trata del acontecimiento de tenis masculino de mayor repercusión que se celebra en Arabia Saudita, país al que a menudo se acusó de utilizar el deporte y el espectáculo para encubrir su historial de derechos humanos.

Riad también acoge las Finales de la WTA de final de temporada, que tendrán lugar a partir del 1 de noviembre y en las que las ocho mejores jugadoras del mundo competirán por el premio de fin de año.

¿Cuál es el cronograma del Six Kings Slam?

Sábado 18 de octubre

A partir de las 10:30 a. m., hora de México

Partido por el tercer puesto: Taylor Fritz contra Novak Djokovic

No antes de las 12:00 p. m., hora de México

Final: Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner

Resultados del Six Kings Slam

Miércoles 15 de octubre

Cuartos de final 1: Taylor Fritz venció a Alexander Zverev 6-3, 6-4

Cuartos de final 2: Jannik Sinner venció a Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3

Jueves 16 de octubre

Semifinal 1: Carlos Alcaraz venció a Taylor Fritz 6-4, 6-2

Semifinal 2: Jannik Sinner venció a Novak Djokovic 6-4, 6-2

¿Dónde puedo ver el Six Kings Slam?

El Six Kings Slam se transmitirá en vivo por Netflix. No es un evento de “pago por visión” y está disponible para los clientes de Netflix sin costo adicional.

¿Cuál es el premio del Six Kings Slam?

Cuota de participación: 1,5 millones de dólares

Campeón 2025: 4,5 millones de dólares

¿Quiénes participarán en el Six Kings Slam?

Novak Djokovic (24 veces campeón de un Grand Slam)

Carlos Alcaraz (seis veces campeón de un Grand Slam)

Jannik Sinner (cuatro veces campeón de un Grand Slam)

Alexander Zverev (tres veces finalista de un Grand Slam)

Taylor Fritz (finalista del Abierto de Estados Unidos 2024)

Stefanos Tsitsipas (dos veces finalista de un Grand Slam)

Traducción de Leticia Zampedri