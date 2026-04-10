Jannik Sinner y Carlos Alcaraz avanzan a las semifinales de Montecarlo

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz consiguieron victorias contundentes en el Masters de Montecarlo para avanzar a las semifinales, y aún queda la posibilidad de que se produzca el primer enfrentamiento de la temporada entre los dos jugadores más dominantes del tenis.

La histórica racha invicta de Sinner, con 37 sets ganados consecutivamente en un torneo Masters 1000, llegó a su fin en la cuarta ronda en Mónaco, cuando perdió un set ante Tomas Mahac, pero recuperó su nivel habitual en los cuartos de final.

El número 2 del mundo arrolló a Felix Auger-Aliassime por 6-3 y 6-4 para clasificarse a semifinales, donde se enfrentará a Alexander Zverev, quien superó al talentoso brasileño João Fonseca en tres sets. Sinner venció a Zverev en sus últimos siete enfrentamientos, incluyendo dos veces este año.

“Siento que hoy di un paso adelante”, dijo Sinner, en comparación con su victoria en tres sets sobre Machac. “Fue un partido muy duro. Sabía que tenía que mejorar en ciertas áreas. El saque aún no está donde me gustaría, pero en general estoy muy contento”.

“Ayer estaba muy cansado. Me recuperé muy bien durmiendo esta noche. Veremos qué pasa mañana, pero en cualquier caso, estoy muy contento de estar de vuelta en las semifinales”.

La victoria del italiano sobre Auger-Aliassime significa que ahora ganó 20 partidos consecutivos en torneos Masters, el nivel inmediatamente inferior a los Grand Slams, uniéndose así a Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal como únicos hombres en alcanzar ese hito.

En la otra parte del cuadro, el número uno del mundo, Alcaraz, se clasificó para las semifinales con una contundente victoria por 6-3 y 6-0 sobre el octavo cabeza de serie, Alexander Bublik.

open image in gallery Alcaraz se impuso a un rival complicado, Alexander Bublik ( AFP vía Getty Images )

El vigente campeón, que el año pasado derrotó a Lorenzo Musetti para ganar el título por primera vez, se enfrentará el sábado en semifinales al quinto cabeza de serie, Alex de Minaur, o al héroe local Valentín Vacherot.

“Empecé bastante bien el partido”, dijo. “Tuve oportunidades de ponerme dos breaks arriba, pero no lo logré y luego perdí un poco la sensibilidad con la pelota. Tuve que correr mucho de un lado a otro, tuve que defender y luego algunos juegos me dieron mucha confianza para el partido”.

“Jugué de forma agresiva y realicé un partido excelente y sólido contra un rival impredecible. Estoy contento de haber pasado a la siguiente ronda y de poder jugar otra semifinal aquí”.

Tanto Alcaraz como Sinner aspiran a su tercer trofeo de la temporada. El español ganó el Abierto de Australia en enero y el ATP 500 de Doha, antes de que Sinner se alzara con los dos primeros torneos Masters del año en Indian Wells y Miami.

Si Sinner se alza con el trofeo de Montecarlo el domingo, sustituirá a su rival como número uno del mundo.

Traducción de Olivia Gorsin