Jannik Sinner se adjudicó su primer título del año al vencer a Daniil Medvédev en Indian Wells.

Sinner, que fue cuatro veces campeón de Grand Slam, había tenido un comienzo de temporada algo decepcionante para sus estándares estratosféricos, pero en el desierto californiano estuvo inigualable, sin ceder un set en toda la quincena.

En un encuentro reñido y de gran calidad contra un Medvédev resurgido, parecía que el partido se iba a decidir cuando el ruso se puso 4-0 arriba en el tie-break del segundo set, pero Sinner encadenó siete puntos seguidos para adjudicarse la victoria por 7-6 (6) 7-6 (4).

Su primer título en el BNP Paribas Open significa que Sinner completó el conjunto de todos los títulos más importantes en cancha dura, ya que ganó el Abierto de Australia, el Abierto de Estados Unidos, las Finales de la ATP y los seis Masters 1000.

open image in gallery Jannik Sinner sostiene en alto su título de Indian Wells ( Getty Images )

El jugador de 24 años declaró a Sky Sports: “Fue un torneo muy, muy duro. En mi mente sabía que era el único torneo en cancha dura de los grandes que no había ganado, así que estoy muy contento de cómo lo afronté. Ver a Daniil jugando de nuevo a este nivel es importante para el tenis”.

También es el único jugador que ganó dos títulos consecutivos de Masters —la cima del circuito ATP— sin ceder un set, tras hacerlo en París a finales de la temporada pasada.

Medvédev aspiraba a unirse a Novak Djokovic al vencer a Carlos Alcaraz y Sinner en el mismo torneo y aportó el mismo tenis agresivo y de precisión que le había llevado a sorprender al número uno del mundo en las semifinales del sábado.

Sin embargo, Sinner sirvió de forma soberbia en unas condiciones abrasadoras, sin enfrentarse a ningún punto de ruptura en todo el partido y logró imponerse en los momentos decisivos.

open image in gallery Sinner sobrevivió en condiciones abrasadoras para completar la serie de los mayores títulos en cancha dura ( IMAGN IMAGES via Reuters Connect )

“Hacía calor, pero no había humedad, así que eso marca la diferencia”, dijo Sinner, que había llegado pronto a California para aclimatarse al clima.

“Estuve aquí una semana antes de que empezara el torneo. Condiciones muy similares a las de hoy. Pasamos largas jornadas de entrenamiento. Me sentía muy bien preparado, así que no tuve problemas con el tiempo ni con el calor, lo cual es muy positivo para mí.

Todo forma parte del proceso que estamos intentando llevar a cabo y convertirme en el mejor atleta posible. Sin duda trabajamos mucho en el gimnasio para jugar a este nivel”.

El consuelo para Medvédev, que estuvo a punto de perderse el torneo tras verse envuelto en el caos de los viajes a Oriente Próximo, es que el lunes regresará al Top 10.

Antes, Aryna Sabalenka rompió su racha de derrotas contra Elena Rybakina en una emocionante final femenina.

open image in gallery Aryna Sabalenka celebra su primer título en Indian Wells con su victoria contra Elena Rybakina ( Getty Images )

La número uno del mundo venció a Rybakina para ganar su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia en 2023, pero desde entonces había perdido las cuatro finales contra la kazaja, incluidas las Finales de la WTA de la temporada pasada y la de Melbourne en enero.

Sabalenka dijo tras ganar su semifinal que estaba “harta” de perder grandes finales, y salvó un punto de partido en el tie-break decisivo para remontar un 3-6 6-3 7-6 (6).

Tras celebrarlo en la cancha con su prometido y su nuevo cachorro, Sabalenka declaró en su entrevista en la pista: “¡Qué semana! Tener un cachorro, comprometerse y ganar un título. Sin duda lo recordaré el resto de mi vida”.

Traducción de Olivia Gorsin