El premio del Abierto de Francia sube 10% a 72 millones de dólares en total

El premio en metálico del Abierto de Francia ha aumentado alrededor de un 10%, y tendrá una bolsa total de 61,7 millones de euros (72,1 millones de dólares).

La cifra total sube 5,3 millones de euros respecto al año pasado. La actividad en el cuadro principal arrancará el domingo 24 de mayo en Roland Garros, en el oeste de París.

Los campeones de individuales masculino y femenino recibirán 2,8 millones de euros cada uno, y los subcampeones 1,4 millones de euros. Los semifinalistas ganarán 750.000 euros y quienes pierdan en primera ronda obtendrán 87.000 euros.

Los ganadores de dobles masculino y femenino se embolsarán 600.000 euros, y los campeones de dobles mixtos recibirán 122.000 euros.

El año pasado, Carlos Alcaraz protagonizó una remontada épica para vencer a Jannik Sinner en una final a cinco sets, y Coco Gauff derrotó a Aryna Sabalenka para conquistar el título femenino.

Habrá una ceremonia de apertura antes de las finales masculina y femenina, con una duración de unos seis minutos, y el coreógrafo francés Benjamin Millepied estará a cargo del programa.

Además, por primera vez, los jugadores podrán llevar en la pista dispositivos portátiles que recopilan datos para obtener información sobre su rendimiento físico, señaló la directora del torneo, Amélie Mauresmo, en una conferencia de prensa el jueves.

Privacidad para los jugadores

Mauresmo reiteró la importancia de la privacidad para los jugadores, un asunto que Iga Swiatek y Gauff plantearon en el Abierto de Australia de este año.

Una escena de Gauff rompiendo su raqueta fuera de la pista se volvió viral. Swiatek comentó que las cámaras, aparentemente con acceso ilimitado a todas las zonas y que siguen a los jugadores, les hacían sentir que los observaban como “animales en el zoológico”.

Sin mencionar el Abierto de Australia en sí, Mauresmo afirmó que el tenis debería “mantener el respeto por la privacidad” y contar con un espacio apartado.

“Los jugadores necesitan un área privada, algo que no va a cambiar”, manifestó. “Sin acceso de cámaras (ahí)”.

Mantener las tradiciones

Este año, un aficionado local venció a Sinner y luego se convirtió en millonario en dólares australianos tras ganar el recién inventado “1 Point Slam” en el Abierto de Australia.

No lo esperen en Roland Garros.

“Nuestra ambición no es repetir todo lo que se hace en otros lugares”, expresó Mauresmo. “Esto no es algo que corresponda con nosotros, con la imagen de Roland Garros”.

El Abierto de Francia también se mantiene firme frente al canto electrónico de líneas adoptado por Wimbledon y la mayoría de los grandes torneos. En su lugar, sigue comprometido con los jueces de línea humanos.

“No son 100% fiables, pero nuestra decisión fue mantener nuestra manera”, dijo Mauresmo.

Sin embargo, Mauresmo se mostró abierta a que las mujeres jueguen partidos a cinco sets, como sus homólogos masculinos.

“No se puede cambiar un formato de la noche a la mañana para pasar de al mejor de tres al mejor de cinco. Pero si lo pensamos, ¿sería solo la semifinal, la final o todos los partidos?”, preguntó la ex campeona de Wimbledon. “Esto podría ser una situación en la que todos ganen, pero tenemos que hablar de esto con las jugadoras”.

La ex número 1 del mundo habría querido hacerlo.

“Como jugadora, cuando disputé la final del Masters (en 2005) acababan de dejar de hacerlo”, recordó Mauresmo. “Me habría gustado jugar la final al mejor de cinco. Así que quizá algún día, nunca se sabe”.

También le preguntaron a Mauresmo sobre la programación de los partidos nocturnos.

“Hablaremos de la programación cuando llegue el momento”, respondió sin entrar en detalles. “Nada está cerrado y nada está escrito en piedra; depende de los cuadros y de las alineaciones”.

El año pasado hubo escasez de partidos femeninos durante las sesiones nocturnas.

En el sábado de la final habrá un cambio: la final de dobles masculino se jugará antes de la final de individuales femenino y no después.

Entretener a los aficionados

Habrá un Jardin des Chefs —un jardín de chefs— para que los aficionados prueben la gastronomía francesa en una zona junto a la pista Simonne-Mathieu. Un pequeño ejército de 13 chefs franceses trabajará a diario, con tres de servicio cada día.

La famosa Plaza de la Concordia —con su icónico obelisco egipcio— volverá a ofrecer partidos en una pantalla gigante de forma gratuita durante la segunda semana, del 3 al 7 de junio.

El torneo rendirá homenaje al veterano francés Gaël Monfils y al suiza Stan Wawrinka, campeón de la edición de 2015, quienes se retirarán al final de la temporada.

La arcilla es el camino

El Abierto de Francia es sinónimo de tierra batida, del mismo modo que Wimbledon lo es de hierba.

Con la intención de reforzar esa identidad, el director de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, dijo que habrá una fuerte inversión para construir más pistas de tierra batida, reales o sintéticas.

Las pistas de tierra batida actualmente representan apenas el 13% de las canchas en Francia.

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