Abierto de Madrid instala cancha de práctica en el Bernabéu. Nadal entrena con Courtois y Bellingham

Rafael Nadal volvió a una cancha de tenis, una instalada dentro del estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

El Abierto de Madrid inauguró el jueves la cancha temporal en el césped del Bernabéu y los jugadores podrán practicar en ella hasta el 30 de abril.

Nadal, ya retirado y un gran aficionado del Madrid, es el jugador más laureado en el Abierto de Madrid, cinco veces campeón del torneo.

Hizo pareja con Thibaut Courtois, el arquero del Madrid, en una sesión amistosa contra el número 1 del mundo Jannik Sinner y el mediocampista madridista Jude Bellingham.

¿Quién fue el juez de silla? Florentino Pérez, el presidente del Madrid.

Bellingham acudió al el Abierto de Madrid el miércoles y presenció la victoria de la nueva promesa española Rafael Jódar en su debut en el torneo. El Abierto de Madrid se disputa en el complejo de tenis Caja Mágica, en la capital española.

"Ha sido muy especial disfrutar de esta pista única en el Bernabéu”, escribió Nadal en Instagram.

La polaca Iga Swiatek, número 4 del circuito femenino, y la delantera colombiana Linda Caiceda, del Real Madrid femenino, también participaron en el evento del Bernabéu.

El Abierto de Madrid indicó que la pista estará disponible hasta el 30 de abril “para que las grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA puedan disfrutar de la experiencia de entrenar en uno de los grandes templos del deporte mundial”.

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