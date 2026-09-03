Osaka y Swiatek avanzan a la segunda ronda del US Open

Naomi Osaka se recuperó tras un bajón a mitad del partido para avanzar el jueves a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, imponiéndose 6-2, 5-7, 6-1 sobre Katerina Siniakova.

La dos veces campeona del US Open salió temprano en una jornada que también tenía a Coco Gauff como principal atracción por la noche.

Osaka vistió plateado y blanco bajo su larga chaqueta blanca, con una visera blanca, para su partido en el estadio Arthur Ashe después de que en su debut nocturno se presentara vestida de negro y con el cabello en trenzas pegadas bajo una banda, como homenaje al exastro de la NBA Allen Iverson.

La cabeza de serie número 13 parecía encaminada a una tarde rápida ante Siniakova, la número 1 del ranking de dobles femenino, pero que no es tan fuerte en individuales como una jugadora como Osaka, quien atesora cuatro títulos de Grand Slam.

Osaka ganó el primer set en 30 minutos y luego se adelantó 4-2 en el segundo. Pero a continuación le quebraron el saque en un largo juego y, con el tiempo, su nivel de juego cayó de manera considerable, con 20 errores no forzados en el set después de apenas cuatro en el primero.

La japonesa recuperó el control rápidamente, al quebrar para ponerse 2-0 en el tercero antes de cerrar un peloteo de 19 golpes con una volea ganadora rumbo a adjudicarse el siguiente juego, y pareció más aliviada que emocionada por su buen toque.

“El partido fue definitivamente muy duro y no sé, simplemente sentí que tenía que luchar", dijo Osaka. "Sin duda tuve un par de oportunidades en el segundo set y creo que fui un poco demasiado dura conmigo misma. Así que me tomé el descanso para ir al baño, me reagrupé un poco, volví y simplemente traté de no tener arrepentimientos”.

Iga Swiatek, campeona del US Open 2022, lo tuvo mucho más fácil con una victoria por 6-3, 6-2 sobre la argentina Nadia Podoroska.

Gauff, quien ganó su primer título grande en Flushing Meadows en 2023, se enfrenta a la española Paula Badosa en un partido nocturno que será seguido por el número 1 Alexander Zverev, quien espera pasarla más fácil contra Quentin Halys después de que necesitó cinco sets para superar por poco a Lorenzo Sonego el martes, y apenas evitó convertirse en el primer cabeza de serie número 1 en perder en la primera ronda de un major masculino desde 2003.

Badosa jugará por segundo día consecutivo, obligada a terminar su partido de primera ronda el miércoles después de que el juego se suspendiera el martes por la lluvia, que afectó el torneo durante varios días. El sol volvió a salir el jueves cuando comenzó la actividad.

El dobles también comenzó el jueves, aunque Serena y Venus Williams no estaban en el programa. Podrían disputar su partido de primera ronda el viernes contra Hao-Ching Chan y Maya Joint, quien venció a Serena en sencillos en Wimbledon este verano.

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