Nick Kyrgios acepta una suspensión de un mes tras dar positivo por cocaína

Nick Kyrgios aceptó una suspensión de un mes, impuesta por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, tras dar positivo de cocaína en un torneo realizado en junio en España, anunció la organización el jueves.

El australiano de 31 años había estado suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto, lo cual se reveló poco más de dos semanas después.

La Agencia señaló en su anuncio que Kyrgios les dijo a los investigadores que consumió cocaína de manera social durante una salida nocturna antes de que le tocara jugar en Mallorca y que, tras consultar con un experto de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), aceptó que ocurrió fuera de competición.

La sanción estándar de la AMA, de tres meses, puede reducirse a uno al completar un programa de tratamiento. La Agencia de Integridad indicó que la suspensión de Kyrgios concluye el jueves, a la espera de que complete ese programa.

Kyrgios pierde el dinero de premios y los puntos de ranking del evento de Mallorca. Perdió su único partido ante su compatriota Adam Walton.

Finalista en Wimbledon en 2022, cuando perdió ante Novak Djokovic, Kyrgios ha disputado apenas cuatro partidos de individuales de la ATP este año y ocupa el puesto 918 del mundo.

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