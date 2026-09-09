“Repugnante”: el US Open recibe duras críticas tras el épico final entre Shelton y Alcaraz a las 3:00 a. m.

Ben Shelton y Carlos Alcaraz protagonizaron uno de los mejores partidos de cuartos de final del US Open de los últimos años, pero los organizadores han recibido críticas después de que el encuentro terminara a las 3:33 a. m., hora del Este, el final más tardío en la historia del torneo.

Alcaraz había despejado las dudas sobre su prolongada ausencia debido a una lesión en la muñeca, pero terminó cayendo ante Shelton, octavo cabeza de serie y favorito del público estadounidense, quien se enfrentará a su compatriota Frances Tiafoe por un lugar en la final.

Alcaraz, de 23 años, tuvo problemas de precisión y cometió 53 errores no forzados, una cifra poco habitual para él. El español se vio arrastrado a una agotadora batalla de 4 horas y 28 minutos, en la que Shelton terminó imponiéndose por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7).

El partido no comenzó hasta después de las 11 p. m., hora del Este, debido a la duración de varios encuentros disputados anteriormente en el estadio Arthur Ashe.

Tiafoe, uno de los favoritos del público estadounidense, remontó una desventaja de dos sets y un quiebre para derrotar a su compatriota Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(6).

Posteriormente, en el cuadro femenino, la tercera cabeza de serie Jessica Pegula también remontó para derrotar a su compatriota Emma Navarro por 3-6, 6-4, 6-3.

open image in gallery Ben Shelton celebra su victoria sobre Carlos Alcaraz en el US Open ( AP )

El US Open se enfrenta a un problema provocado por su propia programación, ya que los organizadores utilizan únicamente el estadio Arthur Ashe para disputar cuatro partidos de cuartos de final en una misma jornada, en lugar de repartirlos entre varias pistas, como ocurre en los otros torneos de Grand Slam.

Wimbledon utiliza la Pista Central y la Court No. 1 para sus principales encuentros; Roland Garros recurre a la Philippe-Chatrier y la Suzanne-Lenglen; y el Abierto de Australia utiliza el Rod Laver Arena y el Margaret Court Arena.

El US Open también podría recurrir al estadio Louis Armstrong, pero, con capacidad para unos 14.000 espectadores, es considerablemente más pequeño que el Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo, con casi 24.000 asientos.

Eric Butorac, director del torneo del US Open, describió recientemente la gestión del calendario como su parte favorita del trabajo. “Lo veo como un rompecabezas”, declaró a ESPN.

Sin embargo, la programación ha generado fuertes críticas después de que los jugadores terminaran un partido épico ante unas gradas prácticamente vacías.

“Tenis, en qué triste monstruo te has convertido”, escribió la fotógrafa Ella Ling en X. “Esta noche viví uno de los ambientes más emocionantes que recuerdo, pero hubo un éxodo masivo de aficionados después del primer set —incluida yo— porque ¿quién quiere caminar por las calles de Nueva York a las 3 de la mañana? ¿Qué otro deporte se juega cuando deberíamos estar durmiendo?”.

El extenista profesional y actual entrenador Mathias Degardin calificó la programación de “repugnante” y escribió en X: “Una vez más, el US Open y la USTA sacrifican el tenis para ganar un poco más de dinero”.

No es el primer partido del torneo que comienza a una hora tan tardía. La victoria de Sofia Kenin sobre Venus Williams en primera ronda no empezó hasta después de la medianoche, y Williams, de 46 años, expresó su descontento con el horario.

“No conozco ningún otro deporte en el que tengas que empezar tan tarde”, afirmó. “Sin duda, creo que hay margen de mejora. No es fácil hacerlo en primera ronda. No es fácil salir a jugar a la una o las dos de la madrugada, intentar encontrar tu ritmo y rendir al máximo nivel”.

Martina Navratilova, ganadora de 18 títulos individuales de Grand Slam, también criticó a los organizadores tras la eliminación de Williams y pidió cambios en la práctica de programar consecutivamente un partido individual masculino y otro femenino en el estadio Arthur Ashe durante la sesión nocturna.

“Fue el partido femenino que más tarde comenzó en la historia”, señaló Navratilova. “Empezó después de la medianoche y podría haber comenzado incluso más tarde. El tenis es el único deporte que hace esto. Me parece una locura”.

“Creo que deberían cambiar la sesión nocturna. Es demasiado tarde. Creo que deberían disputar un partido individual masculino y después, quizá, uno de dobles. Si se juega un partido individual femenino, todavía se podría disputar después uno de dobles u otro individual femenino. Así se jugarían al menos cuatro sets”.

“Incluso si el partido femenino se disputa primero y se juega al mejor de tres sets, los hombres pueden acabar empezando a las 10 de la noche. Si un partido masculino se alarga a cinco sets, el siguiente puede comenzar a medianoche. No deberías estar saliendo a la cancha a medianoche ni empezando un partido a esa hora. Es contraproducente para todos, tanto para los espectadores como para los jugadores”.

open image in gallery Venus Williams durante un partido del US Open ( Getty )

El director del torneo, Eric Butorac, declaró a ESPN que está considerando la posibilidad de adelantar el inicio de la sesión nocturna a las 6:00 p. m. para permitir que se disputen dos partidos consecutivos en el estadio Arthur Ashe. Sin embargo, existe preocupación de que un horario más temprano deje poco margen a los numerosos aficionados que viajan desde Manhattan hasta Flushing Meadows después de salir del trabajo.

“En Nueva York es difícil empezar antes de las 7:00 p. m.”, explicó. “¿Podríamos arrancar a las 6:00 p. m.? Es algo que revisamos todos los años. Obviamente, hemos tenido algunos partidos que comenzaron muy tarde. El desafío es que queremos mantener un equilibrio entre el tenis masculino y el femenino, con un partido de cada uno. Creemos que las 7:00 p. m. es el horario adecuado”.

Traducción de Leticia Zampedri