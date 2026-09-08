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Aryna Sabalenka supera a Linda Noskova y aún aspira a su tercer título consecutivo del US Open

US OPEN
US OPEN (AP)

Aryna Sabalenka mantuvo vivas sus esperanzas de conquistar un tercer campeonato consecutivo del Abierto de Estados Unidos al resistir para vencer el martes por 7-6 (1), 3-6, 7-6 (10-7) a Linda Noskova, en un emocionante duelo de cuartos de final entre campeonas de torneos grandes.

Sabalenka cerró el partido con un as con el segundo saque para frenar a la campeona de Wimbledon y avanzar a las semifinales en Flushing Meadows por sexto año consecutivo.

Sabalenka —quien necesitaba ganar para mantener el puesto número 1 del ranking— se enfrentará en semifinales el jueves a la ganadora del duelo entre Jessica Pegula (3) y Emma Navarro (26).

Noskova, la sexta preclasificada del torneo, ganó su primer título grande en el All England Club y estuvo cerca de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams en 2016 en enlazar un título sobre césped con la llegada a las semifinales en las canchas duras de Nueva York.

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