Karolina Muchova vs. Linda Noskova: ¿cuándo es la final femenina de Wimbledon?

Karolina Muchova y Linda Noskova se enfrentarán por el trofeo Venus Rosewater en la final de Wimbledon el sábado.

Muchova (29), subcampeona del Abierto de Francia de 2023, compite por primera vez en Wimbledon tras vencer a Coco Gauff en un emocionante desempate en semifinales, mientras que Noskova (21) alcanza por primera vez una final de Grand Slam.

La novena cabeza de serie, Noskova, derrotó a la duodécima cabeza de serie, Marta Kostyuk, en sets corridos para continuar con su impresionante racha de buen juego sobre hierba, tras haber ganado el título en Berlín la semana anterior a su llegada a Wimbledon.

La décima cabeza de serie, Muchova, había derrotado previamente a la cuatro veces campeona de Grand Slam, Naomi Osaka, en una actuación dominante para lograr su mejor resultado histórico en Wimbledon, ya que nunca antes había superado los cuartos de final; la jugadora japonesa fue una de las tres campeonas de Grand Slam a las que venció en su camino a la final, junto con Gauff y su compatriota Barbora Krejcikova.

Ambas jugadoras disputarán la primera final totalmente checa de Wimbledon, y una de ellas se coronará como la tercera campeona checa en las últimas cuatro ediciones del torneo, después de Marketa Vondrousova en 2023 y Krejcikova en 2024.

Orden de juego de Wimbledon

(Hora México)

Sábado 11 de julio - Cancha central

6:00 a. m.: final de dobles masculinos

Harri Heliovaara/Henry Patten [1] contra Marcelo Arévalo/Mate Pavic [6]

9:00 a. m.: final individual femenina

Karolina Muchova [10] contra Linda Noskova [9]

Cómo ver Wimbledon por televisión

En Latinoamérica, los partidos del torneo pueden verse en ESPN y Disney+.

open image in gallery Linda Noskova se clasifica por primera vez para una final de Grand Slam ( Reuters )

Karolina Muchova y Linda Noskova, el camino a la final

Karolina Muchova

Primera ronda: venció a Anastasia Zakhravova por 6-3 y 6-2.

Segunda ronda: venció a Zhang Shaui 6-3 y 6-2.

Tercera ronda: venció a Mananchaya Sawangkaew 6-2 y 7-6(1).

Cuarta ronda: venció a Barbora Krejcikova 7-5, 5-7 y 6-3.

Cuartos de final: venció a Naomi Osaka [14] 7-6(4) 6-4.

Semifinal: derrota. Coco Gauff [7] 6-2 1-6 7-6(10).

Tiempo en cancha: 10 h 35 min.

Linda Noskova

Primera ronda: derrotó a Ella Seidel 6-4 y 6-3.

Ella Seidel 6-4 y 6-3. Segunda ronda: venció a Camila Osorio 6-3, 4-6 y 6-2.

Tercera ronda: triunfó sobre Sorana Cirstea [17] 6-2, 3-6 y 7-6(9).

Cuarta ronda: venció a Madison Keys [26] 6-4 y 7-6 (2).

Cuartos de final: venció a Elise Mertens [25] 6-3 y 7-5.

Semifinal: derrotó a Marta Kostyuk [12] 6-4 y 6-4.

Tiempo en cancha: 10 h 9 min.

Karolina Muchova vs Linda Noskova cara a cara

Muchova y Noskova se han enfrentado una vez antes, en la tercera ronda del Abierto de EE. UU. del año pasado, con victoria de Muchova por 6-7(5), 6-4 y 6-2.

Traducción de Sara Pignatiello