US Open 2025: cabezas de serie y resultados de las categorías masculina y femenina
Acompaña de cerca a los 32 mejor posicionados en las categorías masculina y femenina al arrancar el US Open 2025
La mayoría de los principales cabezas de serie del Abierto de tenis de Estados Unidos pasaron a la segunda semana, pero aun así han ocurrido algunas sorpresas importantes en las primeras rondas del Grand Slam de Nueva York.
La excampeona del Abierto de Estados Unidos y tercera cabeza de serie, Coco Gauff, fue derrotada de forma contundente por Naomi Osaka en su esperado enfrentamiento de cuarta ronda. Osaka ganó por 6-3 y 6-2 y ganó el torneo en las cuatro ocasiones anteriores en las que llegó a los cuartos de final de un Grand Slam.
El tercer cabeza de serie, Alexander Zverev, se convirtió en la mayor baja en la categoría masculina tras su derrota ante Félix Auger-Aliassime, mientras que el abandono prematuro del número uno británico, Jack Draper, por lesión, y la salida del estadounidense Ben Shelton en su partido de tercera ronda supusieron un duro golpe para el torneo en su conjunto.
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se repartieron los últimos siete títulos de Grand Slam. Si vuelven a enfrentarse en estas dos semanas, protagonizarían su tercera final consecutiva en torneos mayores. Aryna Sabalenka, campeona defensora, lidera el cuadro femenino como primera sembrada. Iga Świątek, reciente ganadora de Wimbledon, recuperó el segundo puesto del ranking, por delante de Coco Gauff.
Sigue el progreso de los principales favoritos con nuestra guía de cabezas de serie:
Cuadro masculino
1. Jannik Sinner: se enfrentará a Lorenzo Musetti en los cuartos de final.
2. Carlos Alcaraz: se enfrentará a Jirí Lehecka en los cuartos de final.
3. Alexander Zverev: eliminado en tercera ronda por Félix Auger-Aliassime, 6-4, 6-7, 4-6, 4-6.
4. Taylor Fritz: se enfrentará a Novak Djokovic en los cuartos de final.
5. Jack Draper: se retiró antes del partido de segunda ronda contra Zizou Bergs.
6. Ben Shelton: se retiró tras juego con Adrian Mannarino en tercera ronda (6-3, 3-6, 6-4, 4-6).
7. Novak Djokovic: se enfrentará a Taylor Fritz en los cuartos de final.
8. Alex de Minaur: se enfrentará a Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final.
9. Karen Khachanov: eliminado en segunda ronda por Kamil Majchrzak (6-2, 7-6, 4-6, 5-7, 6-7).
10. Lorenzo Musetti: se enfrentará a Jannik Sinner en los cuartos de final.
11. Holger Rune: eliminado en segunda ronda por Jan-Lennard Struff (6-7, 6-2, 3-6, 6-4, 5-7).
12. Casper Ruud: eliminado en segunda ronda por Raphael Collignon (4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 5-7).
13. Daniil Medvedev: eliminado en primera ronda por Benjamin Bonzi (3-6, 5-7, 7-6(5), 6-0, 4-6).
14. Tommy Paul: eliminado en tercera ronda por Alexander Bublik (6-7, 7-6, 3-6, 7-6, 1-6).
15. Andrey Rublev: eliminado en cuarta ronda por Félix Auger-Aliassime (5-7, 3-6, 4-6).
16. Jakub Mensik: eliminado en segunda ronda por Ugo Blanchet (6-7, 7-6, 6-3, 4-6, 6-7).
17. Frances Tiafoe: eliminado en tercera ronda por Jan-Lennard Struff (4-6, 3-6, 6-7(7)).
18. Alejandro Davidovich Fokina: eliminado en segunda ronda por Arthur Rinderknech (4-6, 6-3, 6-2, 2-6 y 3-6).
19. Francisco Cerúndolo: eliminado en segunda ronda por Leandro Riedi (6-3, 6-4, 4-6, 4-6 y 2-6).
20. Jirí Lehecka: se enfrentará a Carlos Alcaraz en los cuartos de final.
21. Tomás Machác: eliminado en cuarta ronda por Taylor Fritz (4-6, 3-6, 3-6).
22. Ugo Humbert: eliminado en primera ronda por Adam Walton (4-6, 6-7, 7-5, 1-6).
23. Alexander Bublik: eliminado en cuarta ronda por Jannik Sinner (1-6 1-6 1-6).
24. Flavio Cobolli: se retiró ante Lorenzo Musetti en la tercera ronda (3-6, 2-6, 0-2).
25. Félix Auger-Aliassime: se enfrentará a Alex De Minaur en los cuartos de final.
26. Stefanos Tsitsipas: eliminado en segunda ronda por Daniel Altmaier (6-7, 6-1, 6-4, 3-6, 5-7).
27. Denis Shapovalov: eliminado en tercera ronda por Jannik Sinner.
28. Alex Michelsen: eliminado en primera ronda por Francisco Comesaña (6-1, 3-6, 4-6, 4-6).
29. Tallon Griekspoor: eliminado en primera ronda por Adrian Mannarino (5-7, 4-6, 0-6).
30. Brandon Nakashima: eliminado en segunda ronda por Jérôme Kym (6-4, 6-7, 5-7, 6-3, 6-7).
31. Gabriel Diallo: eliminado en segunda ronda por Jaume Munar (5-7, 3-6, 5-7).
32. Luciano Darderi: eliminado en tercera ronda por Carlos Alcaraz (2-6, 4-6, 0-6).
Cuadro femenino
1. Aryna Sabalenka: se enfrentará a Marketa Vondrousova en los cuartos de final.
2. Iga Świątek: se enfrentará a Amanda Anisimova en los cuartos de final.
3. Coco Gauff: eliminada en cuarta ronda por Naomi Osaka (3-6, 2-6).
4. Jessica Pegula: se enfrentará a Barbora Krejcikova en los cuartos de final.
5. Mirra Andreeva: eliminada en tercera ronda por Taylor Townsend (5-7, 2-6).
6. Madison Keys: eliminada en primera ronda por Renata Zarazúa (7-6, 6-7, 5-7).
7. Jasmine Paolini: eliminada en tercera ronda por Marketa Vondrousova (6-7(1), 1-6).
8. Amanda Anisimova: se enfrentará a Iga Świątek en los cuartos de final.
9. Elena Rybakina: eliminada en cuarta ronda por Marketa Vondrousova (4-6, 7-5, 2-6).
10. Emma Navarro: eliminada en tercera ronda por Barbora Krejcikova (6-4, 4-6, 4-6).
11. Karolína Muchová: se enfrentará a Naomi Osaka en los cuartos de final.
12. Elina Svitolina: eliminada en primera ronda por Anna Bondár (2-6, 4-6).
13. Ekaterina Alexandrova: eliminada en cuarta ronda por Iga Świątek (1-6, 3-6).
14. Clara Tauson: eliminada en primera ronda por Alexandra Eala (3-6 6-2 6-7(11)).
15. Daria Kasatkina: eliminada en tercera ronda por Naomi Osaka (0-6, 6-4, 3-6).
16. Belinda Bencic: eliminada en segunda ronda por Ann Li (3-6, 3-6).
17. Liudmila Samsonova: eliminada en segunda ronda por Priscilla Hon (6-4, 3-6, 2-6).
18. Beatriz Haddad Maia: eliminada en cuarta ronda por Amanda Anisimova (0-6 3-6).
19. Elise Mertens: eliminada en tercera ronda por Cristina Busca (6-3, 5-7, 3-6).
20. Diana Shnaider: eliminada en primera ronda por Laura Siegemund (6-7(3), 6-2, 3-6).
21. Linda Nosková: eliminada en tercera ronda por Karolina Muchova (7-6, 4-6, 2-6).
22. Victoria Mboko: eliminada en primera ronda por Barbora Krejcikova (3-6 3-6)
23. Naomi Osaka: se enfrentará a Karolina Muchova en los cuartos de final.
24. Veronika Kudermetova: eliminada en primera ronda por Janice Tjen (4-6 6-4 4-6).
25. Jelena Ostapenko: eliminada en segunda ronda por Taylor Townsend (5-7, 1-6).
26. Sofia Kenin: eliminada en primera ronda por Ashlyn Krueger (7-5, 4-6, 2-6).
27. Marta Kostyuk: eliminada en cuarta ronda por Karolina Muchova (3-6, 7-6, 3-6).
28. Magdalena Frech: eliminada en tercera ronda por Coco Gauff (3-6, 1-6).
29. Anna Kalinskaya: eliminada en tercera ronda por Iga Swiatek (6-7).
30. Dayana Yastremska: eliminada en primera ronda por Anastasia Pavlyuchenkova (7-6 6-7 4-6)
31. Leylah Fernández: eliminada en tercera ronda por Aryna Sabalenka (3-6, 6-7(2)).
32. McCartney Kessler: eliminada en segunda ronda por Marketa Vondrousova (6-7, 2-6).
Traducción de Leticia Zampedri