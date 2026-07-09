De Martina a Muchova: final checa en Wimbledon prolonga el legado tenístico del país

Linda Noskova no prestó mucha atención al tenis cuando era niña hasta que vio a su compatriota checa Petra Kvitova ganar la final de Wimbledon en 2011.

“Ese es quizá uno de los primeros momentos en los que me di cuenta de que existía un deporte como el tenis”, comentó Noskova, de 21 años, tras jugar por primera vez el jueves en la Pista Central del All England Club.

Seguro que más niños checos estarán mirando el sábado, cuando el país tiene garantizado sumar otra campeona a su rico legado en Wimbledon.

Noskova venció a Marta Kostyuk en sets corridos para preparar una final femenina totalmente checa contra Karolina Muchova, quien antes resistió más que Coco Gauff en un dramático desempate del tercer set.

Esto significa que habrá una tercera campeona checa en el All England Club en cuatro años, después de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

“Ya es una tradición a estas alturas”, expresó Noskova.

El linaje del país se remonta, por supuesto, mucho más atrás. Cuando Krejcikova ganó su título, agradeció a la campeona de Wimbledon de 1998, Jana Novotna, por haberla impulsado hacia el tenis profesional.

Y Novotna, como todas las jugadoras checas después de ella, se inspiró en la mayor campeona de Wimbledon de todas: Martina Navratilova, quien ganó un récord de nueve títulos individuales en el All England Club.

“Tenemos una gran historia del tenis checo”, señaló Muchova. “Cuando era más joven, admiraba a las chicas que quizá eran unos cinco años mayores que yo, y se puede ver lo bien que les iba. Eso me dio la convicción de que yo también podía hacerlo. Así funcionó para mí”.

Navratilova también estuvo el jueves en la Pista Central, haciendo comentarios para televisión para la BBC. Es probable que vea la final del sábado desde el Palco Real, donde es una visitante habitual.

“Puedo relajarme y simplemente disfrutar, porque vamos a tener otra ganadora checa. Las mujeres checas sin duda están aportando lo suyo en Wimbledon, se los digo. Esto es increíblemente bueno”, dijo Navratilova.

Compañeras olímpicas de dobles

Los partidos de semifinales marcaron la primera vez que tanto Muchova como Noskova jugaban en la Pista Central. Ambas llegaron juntas antes al recinto para calentar y simplemente acostumbrarse a la grandiosidad de todo.

Las dos son buenas amigas, después de haber jugado dobles juntas en los Juegos Olímpicos de París en 2024, pero tendrán que dejar eso de lado el sábado.

Será la segunda final de Grand Slam para Muchova, novena del ranking, después de perder ante Iga Swiatek en el partido por el campeonato del Abierto de Francia de 2023.

Noskova, de 21 años, nunca había pasado de la cuarta ronda en Wimbledon, a la que llegó el año pasado, y su mejor resultado en un Grand Slam fue alcanzar los cuartos de final en el Abierto de Australia de 2024.

Al pedirle que explicara la continuidad de la excelencia checa en Wimbledon, Noskova planteó algunas teorías.

“Somos muy creativas”, dijo, “así que el césped nos permite, en cierto modo, usar cualquier faceta del tenis. Ya sea saque y volea como en los viejos tiempos, o cortados y voleas en esta nueva era. Diría que tenemos todas esas facetas que podemos utilizar, que el césped nos permite, y se está notando”.

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