Las cinco cosas que debes saber sobre la nueva estrella sorpresa de Wimbledon, Arthur Fery

Arthur Fery retomará su extraordinaria e impredecible trayectoria como invitado especial en Wimbledon cuando se enfrente a Alexander Zverev en las semifinales el viernes por la tarde.

El francés, considerado el menos favorito, se abrió paso entre los 128 participantes del cuadro individual masculino para aprovechar su oportunidad de recibir una invitación, lo que evocó recuerdos de la trayectoria de Emma Raducanu como jugadora proveniente de la fase previa para conseguir la gloria del US Open en 2021.

Fery se convirtió ahora en el segundo jugador de la historia del individual masculino en llegar a semifinales tras recibir una invitación, y la legendaria trayectoria de Goran Ivanisevic hacia la gloria en 2001 fue la única otra ocasión en la que ocurrió esto.

Ahora Fery espera quedar a un paso de repetir la hazaña del croata, pero el campeón del Abierto de Francia y segundo cabeza de serie, Zverev, representa un reto abrumador.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la última sensación local de Wimbledon:

El juego de Fery es más grande que su estatura

Fery mide tan solo 1,75 metros, lo que lo convierte en el cuarto jugador más bajo del campeonato individual masculino de este año, pero a pesar de su pequeña estatura, demostró una gran potencia en su camino a las semifinales, y su rival en cuartos de final, Flavio Cobolli, admitió que quizás subestimó la tarea.

“Jugar un partido de cuartos de final contra un tipo que ya había disputado un partido maratoniano, con muchas horas en la cancha y un ranking inferior al mío, me hizo sentir que era una oportunidad para tener un buen día”, dijo Cobolli. “Quizás, como dice mi equipo, no fui muy humilde desde el primer punto, pero sentí que no era mi día. Son cosas que pasan”.

La formación de Fery incluyó la King's College School de Wimbledon antes de ingresar al circuito universitario estadounidense y a la altamente competitiva NCAA en la Universidad de Stanford, donde las leyendas del dobles Bob y Mike Bryan aportaron ideas para su entrenamiento y moldearon su juego para competir con rivales de mayor talento físico.

Esto explica, quizás en parte, por qué Fery puede enfrentarse a rivales más altos y físicamente más fuertes, ya que el saque promedio más rápido de Zverev (211 km/h) en el campeonato de este año probablemente represente un problema. Su desempeño en los últimos 11 días demostró tanto su volea como su toque para vencer a jugadores superiores en teoría.

También compararon el juego de Fery con el del jugador japonés Kei Nishikori, quien también poseía un revés formidable y anteriormente había manifestado su admiración por Andre Agassi.

open image in gallery Fery cayó de espaldas, incrédulo, tras ganar el punto de partido ( AP )

open image in gallery El estilo creativo de Fery y su capacidad para recuperar pelotas desde posiciones imposibles frustraron a Coboll ( PA )

Las influencias globales en el ascenso de Fery

Fery, a quien algunos en el estadio SW19 apodan ahora “rey Arturo”, disfrutó de diversas influencias internacionales a lo largo de su carrera. Nació en Sèvres, un suburbio de París, pero se mudó al Reino Unido de niño y, tras representar a Francia durante un tiempo, se decantó por Gran Bretaña.

Su padre, Loic, es un multimillonario gestor de fondos de inversión libre, además de ser el presidente del club Lorient de la Ligue 1.

Los genes deportivos de Fery también provienen de su madre, Olivia, quien fue una estrella del tenis profesional en Francia y, además, fue miembro del All England Club durante muchos años, donde Arthur se inició en este deporte cuando era niño.

“Ahora me siento muy, muy británico”, dijo Fery. “Llevo mucho tiempo viviendo en el Reino Unido. Pasé mucho tiempo aquí. Entreno en el National Tennis Centre. La federación me ayudó mucho. Ahora me siento completamente británico. Quizás hace diez años, si me hubieras hecho la misma pregunta, mi respuesta habría sido diferente. Ahora me siento muy británico de corazón”.

Fery aún vive en Wimbledon y su crianza en esta zona de Londres, así como su pasión por la hierba del AELTC, le permitieron disfrutar del épico duelo en la pista 18 entre John Isner y Nicolas Mahut, el partido de tenis más largo de la historia, con un quinto set que terminó 70-68.

¿Qué pasó con las hemorragias nasales de Fery?

Fery no solo tuvo que lidiar con un rival al otro lado de la red, sino que también sufrió hemorragias nasales durante los partidos. En momentos de máxima tensión, Fery sufrió una hemorragia nasal durante toda la maratónica victoria contra el belga Zizou Bergs.

Fery superó el inesperado problema, que también se produjo durante las rondas clasificatorias de Queen's y Wimbledon, e incluso jugó con un algodón metido en la fosa nasal antes de que un fisioterapeuta y un médico lo atendieran, un problema que, según dijo, se abordará después del campeonato.

Fery dijo: “No puedo hacer mucho al respecto. Ocurrió varias veces en el partido de hoy y también el otro día. No puedo hacer mucho al respecto. Hay momentos en que también me desconcentra. Sí, hay momentos en que, quiero decir, obviamente puedo entender que también sea frustrante para el oponente tener que esperar constantemente. No puedo hacer mucho al respecto, al menos cuando estoy en la cancha hoy. Personalmente, simplemente lo acepté e intenté seguir adelante lo mejor que pude después”.

open image in gallery Fery se dejó caer sobre el césped, incrédulo, al sentenciar el partido con un ace ( Getty )

open image in gallery Los jugadores se dan la mano tras su encuentro en la cancha central ( Reuters )

¿Qué implicaciones tendrá esta candidatura para el futuro de Fery?

Tras ocupar el puesto 198 del ranking mundial a finales de 2025 y entrar en Wimbledon en el puesto 114, Fery transformó su juego, ya que nunca antes había superado la segunda ronda de un Grand Slam.

Le espera el puesto número 36 en el ranking mundial y, como resultado, su primera aparición en el top 100, lo que supondrá temporalmente el fin de los torneos Challenger y las rondas clasificatorias, dedicándose así a una mejor preparación y práctica.

Su trayectoria hasta las semifinales le hizo ganar al menos $1 200 000, más que lo que ganó en toda su carrera hasta la fecha (aproximadamente $672 000). Si Fery vence a Zverev, se asegurará un premio de alrededor de 2,4 millones de dólares y la oportunidad de disputar el premio de 4,8 millones de dólares destinado al ganador.

Inspiración en la trayectoria de Raducanu en el US Open

“Lo que recuerdo es que me impresionó cómo no se dejó llevar por la presión”, dijo Fery cuando le preguntaron sobre la legendaria trayectoria de Raducanu como jugadora de la fase previa en el US Open de 2021. “Simplemente seguía adelante partido tras partido, jugando bien, venciendo a las mejores jugadoras. Eso fue hasta que ganó el título”.

“Es muy difícil hacerlo cuando no estás acostumbrado a estar en un escenario, en un escenario tan grande. Ella lo hizo genial cuando ganó el Abierto de Estados Unidos”.

“Sí, yo también estuve intentando hacer eso. Simplemente ir partido a partido, jugar mi juego, poner en práctica lo que mejor sé hacer en la cancha, sí, seguir haciendo eso”.

Traducción de Olivia Gorsin