Premios de Wimbledon 2026: ¿cuánto dinero ganan los jugadores por cada ronda?

En Wimbledon de este año se ofrecen premios récord en metálico, y los ganadores de los títulos individuales masculino y femenino recibirán cada uno alrededor de 4,8 millones de dólares.

Los premios en metálico fueron un tema polémico antes del campeonato de 2026, lo que llevó a Wimbledon a anunciar el mayor aumento anual de su historia en un intento por apaciguar a los jugadores descontentos.

El All England Club anunció un aumento del 20 %, con un total de premios que asciende a 85,7 millones de dólares, frente a los 73 millones del año pasado. Los premios por clasificar también aumentaron a 8,2 millones de dólares.

Los mejores jugadores del mundo acogieron con satisfacción el anuncio de los premios en metálico como un “paso adelante genuino e importante”, pero esto no ha impedido las protestas de los jugadores durante el torneo.

Los jugadores llevan mucho tiempo defendiendo que deberíanrecibir un mayor porcentaje de los ingresos totales generados por los torneos de Grand Slam.

Y suspendieron su acción directa al cabo de solo dos días, tras una “reunión constructiva” entre los representantes de los jugadores y Wimbledon.

A continuación se muestran las cifras de premios ronda por ronda para Wimbledon 2026.

Individuales masculinos y femeninos

Primera ronda: alrededor de 106.000 dólares

Segunda ronda: alrededor de 168.000 dólares

Tercera ronda: alrededor de 247.000 dólares

Cuarta ronda: alrededor de 400.000 dólares

Cuartos de final: alrededor de 641.000 dólares

Semifinales: alrededor de 1,2 millones de dólares

Segundo puesto: alrededor de 2,4 millones de dólares

Ganador: alrededor de 4,8 millones de dólares

Incremento total desde 2025: 22 %

Jannik Sinner e Iga Swiatek ganaron 3 millones de libras cada uno por ganar el Wimbledon del año pasado ( Getty )

Dobles masculinos y femeninos (por pareja)

Primera ronda: alrededor de 24. 000 dólares

Segunda ronda: alrededor de 38.000 dólares

Tercera ronda: alrededor de 64.000 dólares

Cuartos de final: alrededor de 126.000 dólares

Semifinales: alrededor de 253.000 dólares

Segundos clasificados: alrededor de 507.000 dólares

Ganadores: alrededor de un millón de dólares

Incremento total a partir de 2025: 10 %

Dobles mixtos (por pareja)

Primera ronda: alrededor de 7000 dólares

Segunda ronda: alrededor de 13.000 dólares

Cuartos de final: alrededor de 25.000 dólares

Semifinales: alrededor de 49.000 dólares

Segundos clasificados: alrededor de 98.000 dólares

Ganadores: alrededor de 197.000 dólares

Incremento total a partir de 2025: 10 %

Individuales en silla de ruedas masculinos y femeninos

Primera ronda: alrededor de 17.000 dólares

Cuartos de final: alrededor de 26.000 dólares

Semifinales: alrededor de 38.000 dólares

Segundo puesto: alrededor de 57.000 dólares

Ganador: alrededor de 109.000 dólares

Incremento total desde 2025: 21 %

Individuales Quad en silla de ruedas

Cuartos de final: alrededor de 26.000 dólares

Semifinales: alrededor de 38.000 dólares

Segundo puesto: alrededor de 57.000 dólares

Ganador: alrededor de 109.000 dólares

Incremento total desde 2025: 21 %

Dobles en silla de ruedas masculinos y femeninos (por pareja)

Cuartos de final: alrededor de 8.000 dólares

Semifinales: alrededor de 14.000 dólares

Segundos puestos: alrededor de 24.000 dólares

Ganadores: alrededor de 48.000 dólares

Incremento total a partir de 2025: 20 %

Dobles Quad en silla de ruedas (por pareja)

Semifinales: alrededor de 14.000 dólares

Segundos puestos: alrededor de 24.000 dólares

Ganadores: alrededor de 48.000 dólares

Incremento total a partir de 2025: 20 %

Traducción de Olivia Gorsin