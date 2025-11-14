Carlos Alcaraz reconoce que el liderato mundial se veía inalcanzable por el gran nivel de Jannik Sinner

Carlos Alcaraz admitió que alcanzar el puesto número uno del mundo parecía “muy, muy lejano” al comienzo de la temporada debido al gran nivel de su rival Jannik Sinner.

Sin embargo, el español se quedó con el primer puesto del ranking mundial por segunda vez en su carrera —la primera desde 2022— tras vencer a Lorenzo Musetti en las Finales ATP y sumar su tercera victoria de la semana en Turín.

open image in gallery Carlos Alcaraz celebró su victoria sobre Lorenzo Musetti, con la que aseguró el número uno del mundo al cierre de la temporada ( AP )

Con esa victoria, Alcaraz aseguró el número uno del mundo por delante de Jannik Sinner, quien solo podía aspirar al primer puesto si el español perdía al menos un partido en la fase de grupos del torneo de final de temporada.

A sus 22 años, Alcaraz aún puede cerrar la mejor temporada de su carrera con broche de oro y va camino a un posible duelo ante Sinner en la final de las ATP Finals, tras avanzar a semifinales.

El español conquistó títulos de Grand Slam en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y tuvo un tramo dominante durante el verano, alcanzando nueve finales consecutivas entre abril y septiembre.

Sus ocho títulos ya representan la mayor cantidad que ha conseguido en una sola temporada, y su triunfo ante Sinner en la final de Roland Garros —donde salvó tres puntos de campeonato— fue, sin duda, el partido más memorable del año.

Alcaraz se convirtió en el número uno más joven al cierre de una temporada en 2022, tras ganar su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos con solo 19 años y recuperó el puesto este año, en una temporada en la que Sinner cumplió una sanción de tres meses.

“Significa todo para mí”, declaró Alcaraz. “Terminar el año como número uno siempre es un objetivo. Al inicio de la temporada, veía ese lugar muy, muy lejos, ya que Jannik ganaba casi todos los torneos que disputaba”.

“Pero desde la mitad de la temporada hasta ahora, me propuse el objetivo de llegar al número uno porque sentí que estaba al alcance. Logré jugar bien en varios torneos consecutivos y eso me permitió acercarme a la meta”.

open image in gallery Alcaraz y Sinner se perfilan como los principales candidatos al título en el torneo de cierre de temporada ( Getty Images for Citta Di Torino )

“En los últimos tres o cuatro torneos del año, luché codo a codo con Jannik por este lugar y, finalmente, lo conseguí. Para mí, significa todo”, afirmó Alcaraz.

El español recuperó el número uno al vencer a Sinner en el Abierto de Estados Unidos. A pesar de que el italiano se perdió tres meses de la temporada tras llegar a un acuerdo en su caso por dopaje, logró mantenerse en la pelea.

Sinner extendió su racha de victorias en canchas duras bajo techo a 28 partidos, con títulos en Viena y París. A sus 24 años, busca defender su corona en las Finales ATP de Turín, mientras que Alcaraz apunta a conquistar el torneo por primera vez.

Traducción de Leticia Zampedri