Jannik Sinner busca defender su título de las ATP Finals ante el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, en el torneo de cierre de temporada en Turín.

El año pasado, el italiano ganó su primer título de la Fase Final del Circuito de la ATP ante su público en Italia, derrotando a Taylor Fritz en el partido por el título para culminar una temporada dominante tras perder ante Novak Djokovic el año anterior.

En esta ocasión, Sinner se enfrentará a Alcaraz renovado, que estará motivado para ganar su primera Fase Final del Circuito de la ATP después de quedar eliminado en la fase de grupos de la edición del año pasado.

El número 1 del mundo también estará en juego después de que Sinner ganara el Masters de París para recuperar el primer puesto a Alcaraz y recortar distancias con el puesto de final de año.

Junto a Sinner y Alcaraz, completan el cuadro Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Félix Auger-Aliassime y Lorenzo Musetti. El italiano ingresó en lugar de Novak Djokovic, quien se retiró por una lesión en el hombro tras consagrarse en el Abierto de Atenas.

Resultados y programación de las ATP Finals

Domingo 9 de noviembre

Individuales

Carlos Alcaraz (1) venció a Alex de Minaur (7) por 7-6 (5), 6-2

Alexander Zverev (3) superó a Ben Shelton (5) por 6-3, 7-6 (6)

Dobles

Marcel Granollers y Horacio Zeballos (3) derrotaron a Kevin Krawietz y Tim Pütz (6) por 6-4, 4-6, 10-6

Simone Bolelli y Andrea Vavassori (7) vencieron a Lloyd Glasspool y Julian Cash (1) por 7-5, 6-3

Lunes 10 de noviembre: Ronda robin en individuales y dobles

Desde las 10:00 a. m.: Joe Salisbury y Neal Skupski (5) derrotaron a Marcelo Arévalo y Mate Pavic (2) por 6-3, 7-5

No antes de la 1:00 p. m.: Taylor Fritz (6) venció a Lorenzo Musetti (9) por 6-3, 6-4

No antes de las 5:00 p. m.: Henri Heliovaara y Henry Patten (4) vs. Christian Harrison y Evan King (8)

No antes de las 7:30 p. m.: Jannik Sinner (2) vs. Félix Auger-Aliassime (8)

Martes 11 de noviembre: Ronda robin en individuales y dobles

POR CONFIRMAR

Miércoles 12 de noviembre: ronda robin en individuales y dobles

Jueves 13 de noviembre: individuales, dobles, todos contra todos

Viernes 14 de noviembre: individuales, dobles, todos contra todos

Sábado 15 de noviembre: semifinales individuales y dobles

Domingo 16 de noviembre: finales individuales y dobles

Qué necesita Alcaraz para seguir como número 1 del mundo

Carlos Alcaraz llegará a las Finales ATP con el objetivo de ganar el torneo por primera vez. Lo hará tras su inesperada caída en segunda ronda del Masters de París frente a Cameron Norrie, un resultado que abrió la puerta para que Jannik Sinner retomara el primer lugar del ranking.

Aunque Sinner lograra consagrarse campeón invicto en Turín, Alcaraz aún podría conservar el número 1 si suma al menos 500 puntos. Eso puede conseguirlo si gana sus tres partidos de grupo, o si consigue al menos una victoria en esa etapa y luego avanza a la final con un triunfo en semifinales.

Alcaraz comenzó la semana con una victoria por 7-6, 6-2 sobre Alex de Minaur.

Qué necesita Sinner para volver a ser el número 1 del mundo

Jannik Sinner debe ganar las Finales ATP para tener alguna posibilidad de alcanzar a Carlos Alcaraz en el ranking, pero incluso si lo logra, no depende solo de él.

Una derrota de Sinner en la fase de grupos también aumentaría las chances de que Alcaraz termine el año como número 1. Si el italiano pierde un partido, Alcaraz necesitaría solo dos victorias; si pierde dos, le bastaría con una.

En las Finales ATP, los jugadores reciben 200 puntos por cada victoria en la fase de grupos, 400 por ganar la semifinal y 500 adicionales por conquistar el título. Un campeón invicto, con cinco triunfos, puede sumar un máximo de 1.500 puntos.

Traducción de Leticia Zampedri