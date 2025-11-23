Italia retiene la Copa Davis con victoria 2-0 sobre España

Italia sigue siendo el rey de la Copa Davis, y esta vez ni siquiera necesitó a Jannik Sinner.

Matteo Berrettini y Flavio Cobolli ganaron sus partidos individuales para darle a los italianos una ventaja inalcanzable en la final del domingo de 2-0 sobre España.

Es el cuarto título de la Copa Davis para Italia, y el tercero consecutivo. La última nación en ganar tres títulos seguidos fue Estados Unidos, que ganó cinco seguidos de 1968 a 1972.

Sinner, quien ocupa el segundo lugar de la clasificación mundial, llevó a Italia a ganar los dos últimos títulos masculinos, pero decidió no jugar esta semana, prefiriendo prepararse para la próxima temporada.

