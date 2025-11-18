Alcaraz se retira de las Finales de la Copa Davis por una lesión en el muslo

Carlos Alcaraz, que encabeza el ránking de la ATP, anunció el martes que no disputará las Finales de la Copa Davis con España en Italia debido a una lesión en el tendón de la corva.

Alcaraz señaló que los médicos le recomendaron retirarse del torneo por países.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España en la Copa Davis en Bolonia", afirmó en X. "Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir."

El tenista murciano manifestó que regresaba a casa “dolido”.

“Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay, y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera”, agregó refiriéndose al trofeo del torneo.

Alcaraz debía liderar a España en Bolonia frente a República Checa, cuarta preclasificada, en los cuartos de final de la Davis el jueves para intentar ganar su primera Davis. La temporada pasada, Alcaraz y España quedaron eliminados en la primera ronda de las finales en Málaga, empañando el último partido de la brillante carrera de Rafael Nadal.

Alcaraz, de 22 años, ha dicho que quiere "ganar la Copa Davis algún día... porque para mí, es un torneo realmente importante, importante."

España ya tenía una tarea difícil ante una República Checa que cuenta con jugadores del top 20 de la ATP como Jiri Lehecka y Jakub Mensik. Los checos eliminaron a Estados Unidos en la ronda de clasificación en septiembre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.