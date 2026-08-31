El US Open se alarga y los jugadores temen que los torneos duren demasiado

El Abierto de Estados Unidos ya tenía una semana de iniciado cuando Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz comenzaron la defensa de sus títulos.

Lo que antes era una búsqueda de dos semanas por un campeonato de Grand Slam ahora se extiende a una tercera semana, y le preguntaron al director ejecutivo de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Craig Tiley, cómo esperaba seguir impulsando ese crecimiento.

“Cuatro semanas”, respondió con una sonrisa.

Algunos jugadores quizá teman que lo diga en serio.

Ya empezaban a desconfiar de un calendario saturado que dificulta encontrar descansos, incluso antes de que el Abierto de Estados Unidos adelantara el inicio del cuadro principal de individuales el año pasado para comenzar en domingo.

“Miren, solo espero que no empiecen en algún momento el sábado, ¿saben? Y luego el viernes y el jueves, martes, miércoles”, comentó Marta Kostyuk, la undécima preclasificada de Ucrania.

Kostyuk fue una de las ganadoras el domingo, y esas jugadoras se benefician de dos días libres antes de sus próximos partidos. Sabalenka y Alcaraz comenzaron el lunes, que antes era el día inaugural, y el primer preclasificado Alexander Zverev y la campeona de 2023 Coco Gauff están programados para el martes, en el último día de una primera ronda que hasta el año pasado se completaba en dos días.

“Así que están encontrando maneras de alargar los torneos, lo cual creo que es duro para los jugadores”, manifestó el canadiense Denis Shapovalov.

Leylah Fernández, la canadiense que subcampeona de 2021 en Flushing Meadows, dijo que disfrutaría el día extra de descanso tras su victoria del domingo para pasar tiempo con su hermana, que está con ella en Nueva York.

Pero Shapovalov, otro canadiense que semifinalista de Wimbledon en 2021, sostuvo que un día adicional entre partidos no significa más tiempo libre.

“Estar libre es cuando estás en casa, puedes dormir en tu cama y no concentrarte en el tenis, ¿no?”, explicó. “Igual vamos a tener que volver mañana, practicar los próximos dos días. Sigues en ese ambiente de partido, ambiente de torneo en el que estoy concentrado y no hago cosas que haría cuando estoy libre. Ya saben, comer un brownie”.

La expansión a un evento de tres semanas se estableció el año pasado, cuando, además de iniciar los individuales el domingo, la USTA trasladó el torneo de dobles mixtos a un evento de dos días el martes y miércoles previos. Eso se hizo con la esperanza de que compitieran las principales figuras de individuales, algo que la mayoría no hacía cuando se disputaba una vez que comenzaba su torneo prioritario.

Este año se añadió otro día con un torneo de clasificación que se celebró el lunes para los dos últimos lugares en el cuadro de 16 equipos. Con más partidos reales más allá de los torneos de clasificación de individuales que se realizan la semana anterior, y con entrada gratuita al recinto, hubo multitudes enormes durante lo que la USTA llama la “semana del aficionado”, y está claro que los organizadores quieren más.

“Esto se convertirá en el Disneyland del tenis”, afirmó Tiley.

Subrayó que eso no necesariamente significa extender la duración del torneo, sino encontrar más tipos de eventos para realizar durante el mismo.

Pero extender los eventos es exactamente lo que el tenis parece estar haciendo hoy en día.

Quizá se sienta más en el nivel Masters 1.000, justo por debajo de los Grand Slams. Esos se han ampliado a 10 días, tanto que a los jugadores les cuesta llevar la cuenta del tiempo. Tommy Paul comentaba lo bien que les fue a sus compatriotas estadounidenses en los recientes torneos de Montreal y Cincinnati, al llegar al fin de semana final, cuando se corrigió a sí mismo.

Algunos jugadores señalan lo evidente: que torneos más largos significan menos tiempo para recuperarse antes del siguiente evento para quienes avanzan lejos. Frances Tiafoe llegó a la final en Cincinnati y luego tuvo que retirarse del dobles mixtos —donde se suponía que haría pareja con Fernández— para descansar más.

“Para ser honesto, hablando en los vestuarios, no creo que a nadie le guste lo largas que son las temporadas en general ahora mismo, ni estos inicios de tres días, ni los Masters de 10 días”, expresó Shapovalov. “Ya saben, creo que todo simplemente se ha vuelto demasiado largo”.

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