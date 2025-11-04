Jannik Sinner intentará defender su corona de la Fase Final del Circuito de la ATP ante el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, cuando los mejores jugadores del mundo se reúnan para el torneo de fin de año en Turín.

El año pasado, Sinner ganó su primer título de la Fase Final del Circuito de la ATP ante su público en Italia, derrotando a Taylor Fritz en el partido por el título para culminar una temporada dominante tras perder ante Novak Djokovic el año anterior.

En esta ocasión, Sinner se enfrentará a Alcaraz renovado, que estará motivado para ganar su primera Fase Final del Circuito de la ATP después de quedar eliminado en la fase de grupos de la edición del año pasado.

El número 1 del mundo también estará en juego después de que Sinner ganara el Masters de París para recuperar el primer puesto a Alcaraz y recortar distancias con el puesto de final de año.

Junto a Sinner, Alcaraz y Djokovic, Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz y Alex de Minaur se clasificaron para la fase final de ocho jugadores.

¿Cuándo es la Fase Final del Circuito de la ATP?

El torneo de ocho jugadores se celebrará en Turín (Italia) a partir del domingo 9 de noviembre. La final se disputará el domingo 16 de noviembre.

¿Quién se ha clasificado para el torneo individual?

Clasificación y puntos a lunes 3 de noviembre

1. Carlos Alcaraz - 11.050 (Q)

2. Jannik Sinner - 10.000 (Q)

3. Alexander Zverev - 4.960(Q)

4. Novak Djokovic- 4.580 (Q)

5. Ben Shelton 3.970 (Q)

6. Taylor Fritz - 3.935 (Q)

7. Alex de Minaur - 3.935 (Q)

8. Felix Auger-Aliassime - 3.845

----------------------------------------

9. Lorenzo Musetti - 3.685

¿Jugará Novak Djokovic?

Djokovic, que salió 24 veces campeón de Grand Slam clasificó por 18ª vez para la Fase Final del Circuito de la ATP e igualó el récord histórico de Roger Federer. Sin embargo, no jugó las Finales ATP del año pasado pese a clasificar, alegando una lesión, y se retiró del Masters de París de este año poco después de su retirada de la exhibición Six Kings Slam.

“Ahora se trata de descansar y abordar realmente algunos de los problemas que tengo con mi cuerpo”, dijo Djokovic tras retirarse de su partido de Six Kings Slam contra Taylor Fritz. “Luego espero jugar los dos últimos torneos de la temporada, ya veremos”. Djokovic jugará esta semana en el ATP 250 de Atenas.

Horario de la Fase Final del Circuito de la ATP

Domingo 9 de noviembre: Individuales, dobles todos contra todos

Domingo 10 de noviembre: Individuales, dobles todos contra todos

Martes 11 de noviembre: Individuales, dobles todos contra todos

Miércoles 12 de noviembre: Individuales, dobles todos contra todos

Jueves 13 de noviembre: Individuales, dobles todos contra todos

Viernes 14 de noviembre: Individuales, dobles todos contra todos

Sábado 15 de noviembre: Semifinales individuales y dobles

Domingo 16 de noviembre: Finales individuales y dobles

¿Quién clasificó para el torneo de dobles?

1. Julian Cash, Lloyd Glasspool (Q)

2. Marcelo Arévalo, Mate Pavic (Q)

3. Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Q)

4. Henri Heliovaara, Henry Patten (Q)

5. Joe Salisbury, Neal Skupski (Q)

6. Kevin Krawietz y Tim Puetz (Q)

7. Simone Bolelli y Andrea Vavassori (Q)

8. Christian Harrison y Evan King (Q)

Traducción de Olivia Gorsin