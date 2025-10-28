Cameron Norrie vence a Carlos Alcaraz en el Masters de París y logra la mejor victoria de su carrera

Cameron Norrie dio la sorpresa en la segunda ronda del Masters de París al vencer a Carlos Alcaraz, consiguiendo así la mejor victoria de su carrera.

El tenista británico se convirtió en el primer jugador de su país en derrotar al actual número 1 del mundo desde que Dan Evans venciera a Novak Djokovic en el Masters de Montecarlo en 2021. Norrie remontó un set en contra para imponerse 4-6, 6-3 y 6-4, en un partido que duró dos horas y 22 minutos.

Con 30 años, Norrie salvó dos puntos de quiebre de Alcaraz en el tramo final del tercer set y le propinó al español su derrota más temprana en un torneo desde el Masters de Miami en marzo. El campeón de seis Grand Slams había acumulado una racha de 17 victorias consecutivas en torneos de categoría Masters 1000.

open image in gallery Norrie había perdido los cuatro partidos anteriores contra el jugador n.º 1 del mundo ( AFP via Getty Images )

Alcaraz cometió 54 errores no forzados durante el encuentro y se le vio discutir con su equipo mientras perdía el control en el segundo set.

El español de 22 años había llegado a la final en todos los torneos que disputó desde su derrota ante David Goffin en Miami. Parecía encaminado a una nueva victoria cuando logró el único quiebre del primer set para tomar la delantera.

Pero Norrie reaccionó con fuerza, se adelantó 4-1 en el segundo parcial y cerró el set con un juego en blanco. En el set definitivo, Norrie volvió a lograr el único quiebre en el séptimo juego para colocarse 4-3. Aunque Alcaraz tuvo dos oportunidades para recuperar el quiebre en el siguiente juego, no logró concretarlas. Con firmeza, Norrie cerró el partido en su primer intento.

El británico venía de perder en sets corridos contra Alcaraz en los cuartos de final de Wimbledon, pero ya lo había vencido en dos ocasiones previas. Tras la victoria, calificó el resultado como “enorme”, luego de atravesar una temporada marcada por altibajos y lesiones.

“Es muy importante para mí”, expresó Norrie, quien antes figuraba entre los primeros 10 jugadores, pero cayó hasta el puesto 91 del ranking en mayo de este año. “Me estuve recuperando de una lesión. El año pasado perdí en la primera ronda de clasificación aquí”.

open image in gallery Norrie celebró su victoria contra Alcaraz como la más importante de su carrera ( AFP via Getty Images )

Y agregó: “Solo intento disfrutar de mi juego la segunda mitad del año. Lo conseguí. Conseguir una victoria como esta [...] es la más importante de mi carrera, la primera contra un número uno del mundo, probablemente el jugador con más confianza del mundo ahora mismo, él y [Jannik] Sinner juntos”.

Aseguró que también estaba “muy contento” con la forma en que lo logró: “Tuve muchas oportunidades y tuve que seguir presionando y seguir luchando por más. Me mantuve firme y pude cerrar el partido. Estoy muy contento”.

Norrie enfrentará en tercera ronda al vencedor del duelo entre Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech, finalistas en Shanghái, que se enfrentarán este miércoles en un duelo entre primos.

Por su parte, Alcaraz sufrió apenas su octava derrota en lo que va del año. Su eliminación abre la puerta para que Jannik Sinner recupere el número 1 del ranking por primera vez desde la final del Abierto de Estados Unidos, siempre y cuando gane el título esta semana en París.