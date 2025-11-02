Stay up to date with notifications from The Independent

Sinner recupera el puesto No. 1 del mundo tras conquistar el Masters de París

Jerome Pugmire
Domingo, 02 de noviembre de 2025 11:54 EST
PARÍS
PARÍS (AP)

Jannik Sinner recuperó el número uno de la clasificación mundial después de vencer el domingo 6-4, 7-6 (4) a Felix Auger-Aliassime en la final del Masters de París.

El italiano cuatro veces campeón de Grand Slam superó a Carlos Alcaraz, campeón de seis majors, para tomar la cima al extender su racha de victorias en interiores a 26 partidos. Sinner venía de ganar el Viena el domingo pasado antes de conquistar París por primera vez.

Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie, necesitaba ganar el torneo en La Défense Arena para asegurar el octavo y último lugar a las Finales ATP, el torneo de fin de temporada en Turín, Italia.

“Es grandioso honestamente. Fue una final intensa y los dos sabíamos lo que estaba en juego”, reconoció Sinner. “Para él fue duro y una situación difícil, pero de mi parte, estoy feliz”.

Sinner superó a Auger-Aliassime por tercer enfrentamiento consecutivo —incluyendo la semifinal del U.S. Open de este año— y ahora lidera al canadiense 3-2 en duelos directos.

Relacionados

“Sacó muy bien”, indicó. “Tienes que utilizar muy bien tus pequeñas oportunidades”.

Auger-Aliassime es uno de los más consistentes en interior, pero no pudo inquietar a Sinner en un enfrentamiento unilateral que mostró a Sinner en su mejor forma clínica, al ganar su quinto título del año y el 23mo de su carrera.

Sinner ganó su primer punto de partido con un revés a dos manos limpio por la línea, inclinó la cabeza hacia atrás y levantó los brazos. Luego se dio una palmada en el corazón mientras agitaba su raqueta hacia la multitud.

“Los últimos dos meses han sido increíbles. Intentamos trabajar en cosas y mejorar como jugador y ver este tipo de resultados me pone muy feliz”,indicó Sinner. “Ha sido un año increíble sin importar que suceda en Turín”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

