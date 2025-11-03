Alcaraz y Sinner podrían definir al número 1 del mundo en las Finales ATP

Jannik Sinner volvió al número 1 del mundo tras consagrarse campeón del Masters de París este domingo, pero su regreso a la cima será breve: el italiano cederá nuevamente el primer puesto a Carlos Alcaraz en solo una semana, al inicio de las Finales ATP en Turín.

Sinner se impuso en la final ante Felix Auger-Aliassime sin perder un solo set y sumó su 23.° título como profesional. Con este triunfo, además, estiró a 26 su racha de victorias en canchas duras bajo techo.

Después de que Alcaraz alcanzara el número 1 al ganar el US Open en septiembre, Sinner logró recuperar la posición. Sin embargo, ambos jugadores llegarán a las Finales ATP con la posibilidad de cerrar el año como el número 1 del mundo.

Una vez que se descuenten los puntos que Sinner obtuvo al ganar las Finales ATP la temporada pasada, Alcaraz llegará al torneo con una ventaja de 1,050 puntos sobre el italiano en el ranking de 52 semanas.

En las Finales ATP, los jugadores reciben 200 puntos por cada victoria en la fase de grupos, 400 por ganar la semifinal y 500 adicionales por conquistar el título. Un campeón invicto, con cinco triunfos, puede sumar un máximo de 1.500 puntos.

Qué necesita Alcaraz para seguir como número 1 del mundo

Carlos Alcaraz llegará a las Finales ATP con el objetivo de ganar el torneo por primera vez. Lo hará tras su inesperada caída en segunda ronda del Masters de París frente a Cameron Norrie, un resultado que abrió la puerta para que Jannik Sinner retomara el primer lugar del ranking.

A sus 22 años, Alcaraz quiere mejorar su actuación del año pasado, cuando quedó fuera en la fase de grupos por problemas de salud. Esta vez, busca cerrar una temporada brillante con un título que le falta.

Aunque Sinner lograra consagrarse campeón invicto en Turín, Alcaraz aún podría conservar el número 1 si suma al menos 500 puntos. Eso puede conseguirlo si gana sus tres partidos de grupo, o si consigue al menos una victoria en esa etapa y luego avanza a la final con un triunfo en semifinales.

Qué necesita Sinner para convertirse en el número 1 del mundo

Jannik Sinner debe ganar las Finales ATP para tener alguna posibilidad de alcanzar a Carlos Alcaraz en el ranking, pero incluso si lo logra, no depende solo de él.

Una derrota de Sinner en la fase de grupos también aumentaría las chances de que Alcaraz termine el año como número 1. Si el italiano pierde un partido, Alcaraz necesitaría solo dos victorias; si pierde dos, le bastaría con una.

Tras consagrarse campeón en París, Sinner dijo que intentará enfocarse únicamente en su juego durante el torneo en Turín, sin obsesionarse con el ranking.

“En Turín haré lo mismo. Me concentraré en mi lado de la cancha y jugaré el mejor tenis que pueda”, declaró. “El objetivo de esta semana fue avanzar día a día y dar lo mejor de mí. Lo logré y eso me deja muy contento”.

Traducción de Leticia Zampedri