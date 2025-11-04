Aryna Sabalenka jugará contra Nick Kyrgios en una exhibición 'Batalla de los Sexos'

La número uno mundial Aryna Sabalenka jugará contra Nick Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022, en un partido de exhibición "Batalla de los Sexos" en Dubái el 28 de diciembre.

Después de que Sabalenka confirmara durante el Abierto de Estados Unidos que las discusiones para el partido estaban en marcha, ambos jugadores publicaron el martes detalles logísticos en sus canales de redes sociales.

Jugarán en una pista bajo techo en la Coca-Cola Arena, que tiene capacidad para 17.000 personas.

Kyrgios dijo este año que jugará haciendo un solo servicio y golpeando hacia el lado más pequeño de la cancha. El australiano, que apenas ha jugado en los últimos años debido a lesiones, ha pronosticado que ganará fácilmente.

Ambos tenistas también participarán en una exhibición en Nueva York el 8 de diciembre, pero no entre ellos: Sabalenka jugará contra Naomi Osaka y Kyrgios se enfrentará a Tommy Paul.

“No puedo esperar para volver a la cancha. Honestamente, me siento increíble”, dijo Kyrgios en una historia de Instagram. “Nunca pensé que volvería a estar en esta posición, pudiendo viajar por el mundo, ver a mis fans y jugar un tenis increíble”.

El nombre de la exhibición Sabalenka-Kyrgios fue tomado del partido de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs, que King ganó en sets corridos en el Astrodome de Houston.

Sabalenka cuenta con cuatro títulos de individuales en los Grand Slams.

Kyrgios perdió la final de Wimbledon 2022 ante Novak Djokovic.

