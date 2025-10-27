Cameron Norrie se enfrentará a Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Masters de París tras derrotar a Sebastián Báez en sets corridos.

El número dos británico se impuso al argentino con un 6-3 y 6-4 y se enfrentará al jugador que lo eliminó en los cuartos de final de Wimbledon.

Norrie ganó cuatro de los seis puntos de quiebre, frente a los dos de su rival, y sumó su tercera victoria en tres enfrentamientos con el actual número 287 del mundo.

“Estaba muy nervioso”, declaró Norrie tras el partido.

Y agregó: “Es uno de esos en los que eres favorito para ganar y tienes que dejar eso a un lado. Pude jugar bien en algunos momentos y disfrutar del 0-40 al final.

El punto era hacer el trabajo y fue bueno enfrentarse a algunas adversidades. Jugó bien y estoy contento de haber terminado”.

Era su primer partido desde su eliminación la semana pasada en el Abierto de Austria tras su partido contra el italiano Matteo Berrettini en un dramático encuentro de octavos de final.

Alcaraz entrará en la segunda ronda del torneo que se disputa en el estadio La Défense Arena.

Sobre el reto de enfrentarse a Alcaraz, añadió: “¡Genial, estoy emocionado!”.

