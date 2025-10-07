Novak Djokovic se descompensa por el calor en Shanghái, pero remonta y avanza a cuartos de final

Novak Djokovic se desplomó en la cancha durante su partido en el Masters 1000 de Shanghái, pero logró recuperarse y vencer al español Jaume Munar.

Las condiciones extremas de calor y humedad han afectado a varios jugadores esta semana en China. Djokovic ya había mostrado signos de malestar físico —incluidos vómitos en un encuentro anterior— y volvió a sufrir durante su victoria por 6-3, 5-7, 6-2 ante Munar.

Tras perder un segundo set muy disputado, el serbio cayó al suelo detrás de la línea de fondo y necesitó asistencia médica para volver a su silla.

Minutos antes, ya había recibido atención por una molestia en el tendón de Aquiles izquierdo, lo que hizo temer su retiro. Sin embargo, después de un chequeo médico, el cuarto cabeza de serie logró reponerse y selló el pase a los cuartos de final.

Con este triunfo, Djokovic, de 38 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en alcanzar los cuartos de final de un torneo ATP Masters 1000.

La ausencia de Carlos Alcaraz y el retiro de Jannik Sinner —quien abandonó su partido de tercera ronda por el clima— abren una oportunidad única para que Djokovic consiga su primer título Masters desde 2023.

Aun así, el partido no comenzó bien. Apenas en el cuarto juego, el serbio mostró gestos de dolor, negó con la cabeza y pareció molesto por una dolencia en la pierna izquierda, donde llevaba vendaje en la zona del isquiotibial.

Djokovic ya había conseguido un quiebre a su favor y, aunque no se movía con soltura tras recibir atención médica, logró conservar la ventaja y cerrar el primer set.

En el segundo parcial también logró contener a Munar, pero su fatiga era evidente: respiraba con dificultad y se encorvaba tras los puntos más exigentes.

Perder el set pareció un golpe definitivo. Sin embargo, como tantas veces en su carrera, Djokovic volvió a levantarse y sacó lo mejor de su juego para asegurar su lugar en los cuartos de final, donde enfrentará al belga Zizou Bergs.

En otro partido, el décimo preclasificado Holger Rune también superó un duro desafío al vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6-4, 6-7 (7), 6-3.

Traducción de Leticia Zampedri