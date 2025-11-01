Auger-Aliassime vence a Bublik y avanza a la final del Masters de París

Felix Auger-Aliassime alcanzó la final del Masters de París al remontar un 4-1 en contra en el segundo set para vencer el sábado por 7-6 (3), 6-4 a Alexander Bublik.

El canadiense, noveno cabeza de serie, enfrentará el domingo al ganador de la otra semifinal entre el italiano Jannik Sinner y el campeón defensor Alexander Zverev.

Sinner y Zverev disputan más tarde su semifinal en el La Défense Arena. Sinner, cuatro veces campeón de Grand Slam, necesita ganar el torneo para recuperar el puesto número uno del ranking que actualmente poseé Carlos Alcaraz.

Bublik comenzó el segundo set con fuerza, pero lo terminó perdiendo en cinco juegos consecutivos, rompiendo su raqueta contra el suelo después de uno de ellos.

Sirviendo para el partido, Auger-Aliassime le dio su duodécimo ace. Un golpe de derecha ganador en la red le dio su primer punto de partido y lo confirmó con otro gran derechazo. Auger-Aliassime se tocó el corazón y saludó a la multitud.

Auger-Aliassime ha ganado títulos este año en Adelaida, Montpellier y Bruselas y está persiguiendo el noveno campeonato de carrera.

Bublik, cabeza de serie número 13, fue el primer kazajo en llegar a una semifinal de Masters. Perdió por cuarta vez en seis partidos contra Auger-Aliassime, quien está encaminado a clasificarse a las Finales ATP de fin de temporada en Turín, Italia. Puede asegurar el octavo y último lugar ganando la final del domingo.

