Auger-Aliassime pone fin a la racha de Vacherot en el Masters de París

Felix Auger-Aliassime puso fin a la impresionante racha de Valentin Vacherot en el Masters de París, imponiéndose el viernes por 6-2, 6-2 en los cuartos de final.

Vacherot había ganado sus 10 partidos anteriores en la serie Masters, destacándose cuando derrotó a su primo Arthur Rinderknech para atrapar su primer título en Shanghái a principios de este mes. Pero Auger-Aliassime demostró ser demasiado fuerte para el jugador monegasco al avanzar a su cuarta semifinal de un Masters 1000.

El canadiense de 25 años ha alcanzado 10 semifinales a nivel de la gira esta temporada, logrando títulos en Adelaida, Montpellier y Bruselas.

Auger-Aliassime se enfrentará a Alex de Miñaur o Alexander Bublik, quienes más tarde disputaban su partido de cuartos de final.

También el viernes, Jannik Sinner continúa su intento de recuperar el puesto número uno del ranking cuando se enfrente al quinto cabeza de serie Ben Shelton. Sinner volverá al número uno si se consagra campeón del torneo.

El campeón defensor Alexander Zverev se enfrenta a Daniil Medvedev, campeón del torneo de 2000, en el otro partido de cuartos de final.

