Ryan Johnson domina, Nolan Schanuel pega HR de 2 carreras y Angelinos vencen 5-1 a Orioles

El novato derecho Ryan Johnson permitió un hit en seis entradas en blanco, Nolan Schanuel conectó un jonrón tempranero de dos carreras y los Angelinos de Los Ángeles vencieron la noche del martes por 5-1 a los Orioles de Baltimore.

En su tercera apertura en las Grandes Ligas, Johnson (1-2) llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada, antes de que Jeremiah Jackson pegara un sencillo de línea al jardín central con un out. Johnson otorgó una base por bolas y estableció máximos de su carrera con ocho ponches y seis entradas, mientras realizó 90 lanzamientos.

El derecho Shane Baz (4-8) permitió cinco carreras y ocho hits en cinco entradas, con una base por bolas y cinco ponches, por los Orioles, cuya racha de tres victorias consecutivas se vio frenada.

Schanuel puso arriba a los Angelinos 2-0 en la primera entrada con un jonrón ante Baz hacia el jardín derecho-central.

El dominicano José Siri abrió con un sencillo, Zach Neto conectó un doble y Vaughn Grissom siguió con un sencillo de dos carreras al jardín izquierdo. El cubano Jorge Soler añadió un elevado de sacrificio con un out para poner el marcador 5-0.

Baltimore anotó su única carrera con un sencillo de dos outs al jardín central del dominicano Leody Taveras.

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