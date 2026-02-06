Super Bowl 2026: ¿A qué hora es y cómo ver el partido entre los Patriots y Seahawks

El posible Super Bowl 60 entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks evoca una revancha histórica, comprensible para cualquier aficionado.

Este choque reeditaría el dramático Super Bowl de 2015, donde los Patriots vencieron 28-24 a los Seahawks. La victoria se selló con la intercepción de Malcolm Butler a Russell Wilson en la yarda uno, en el último minuto.

Muchos seguidores de Seattle aún lamentan que Marshawn Lynch no recibiera el balón para un acarreo decisivo en aquella jugada.

No obstante, el enfrentamiento de este año presentaría un elenco de jugadores completamente renovado en ambos lados.

El encuentro se transmitirá por NBC y Telemundo en los Estados Unidos. ( Ishika Samant/Getty Images )

Nueva Inglaterra busca establecer un nuevo récord con su séptima victoria en el Super Bowl, liderado por el joven quarterback Drake Maye, el entrenador Mike Vrabel y una defensa sofocante.

Los Seahawks tienen al veterano Sam Darnold como mariscal de campo, al entrenador Mike Macdonald en la línea lateral y cuentan con una de las mejores defensas de la liga. Seattle está tratando de ganar su segundo Trofeo Lombardi.

Aquí hay algo más que hay que saber sobre el Super Bowl:

¿Cómo se puede ver el Super Bowl?

El encuentro se transmitirá por NBC y Telemundo en los Estados Unidos. Mike Tirico será el narrador, con Cris Collinsworth como analista. Melissa Stark, Kaylee Hartung y el analista de reglas Terry McAulay también forman parte del equipo de transmisión.

¿A qué hora es el Super Bowl?

Comenzará aproximadamente a las 6:30 de la tarde ET (2330 GMT) el domingo 8 de febrero.

¿Quién es el favorito?

Los Seahawks son favoritos por 4,5 puntos, según BetMGM Sportsbook.

¿Cuáles son las opciones de streaming?

Algunas de las opciones de streaming incluyen Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, NFL+ y DirecTV.

¿Quién actuará durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?

Bad Bunny llevará su estilo de rap latino y reggaetón al escenario más grande de la NFL: el ganador del Grammy encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music en el norte de California.

¿Quién cantará el himno nacional en el Super Bowl?

El espectáculo previo al Super Bowl comenzará con un trío de destacados intérpretes: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará "America the Beautiful" y Coco Jones cantará "Lift Every Voice and Sing."