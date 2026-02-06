Vonn prueba su rodilla izquierda lesionada en entrenamiento olímpico y celebra tras buena carrera

Una semana después de romperse el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, Lindsey Vonn comenzó su búsqueda del oro olímpico a los 41 años con una agresiva y exitosa carrera de entrenamiento de descenso el viernes, dos días antes de la carrera.

Vonn se ajustó a su línea a mitad de camino pero lideró en los puntos de control finales, luego se levantó de su posición agachada antes de la meta y se ubicó en el puesto 11 mientras los esquiadores realizaban sus primeros giros oficiales en el recorrido de Olympia delle Tofane antes de la gran carrera.

“Fue inteligente. No lo dio todo. Cometió un error en la parte inferior, pero el resto parecía simplemente buen esquí, sin gran riesgo. Y para mí, parecía simétrico”, dijo Aksel Lund Svindal, un ex campeón olímpico de descenso de Noruega y ahora uno de los entrenadores personales de Vonn.

En la meta, Vonn intercambió choques de puños y un abrazo con su compañera de equipo Breezy Johnson, quien bajó inmediatamente antes que ella y se ubicó en sexto lugar, después de un retraso de casi una hora debido a la niebla.

Vonn dio una respuesta afirmativa a The Associated Press cuando se le preguntó si la carrera fue bien. No se detuvo para hablar más con los periodistas, y se fue para continuar con la rehabilitación de su rodilla.

Vonn está esquiando en los Juegos de Milán-Cortina con un gran aparato ortopédico cubriendo su rodilla. Ha sido clara desde su accidente la semana pasada en Suiza que seguiría adelante a pesar de una lesión que muchos atletas considerarían el fin de la temporada o incluso de su carrera.

"¡Nada me hace más feliz! Nadie habría creído que estaría aquí. ¡Pero lo logré! Estoy aquí, estoy sonriendo y pase lo que pase, sé lo afortunada que soy. No voy a desperdiciar esta oportunidad. ¡Vamos a por ello!", escribió Vonn en las redes sociales antes de su carrera.

Vonn también se mostró en desacuerdo con alguien que cuestionó los detalles de su lesión.

“Mi ligamento cruzado anterior estaba funcionando completamente hasta el viernes pasado. Solo porque te parezca imposible no significa que no lo sea. Y sí, mi ligamento cruzado anterior está 100% roto. No al 80% ni al 50%. Está 100% desaparecido”, escribió en una respuesta en X.

Vonn terminó 1.39 segundos detrás de su compañera de equipo estadounidense Jacqueline Wiles, quien registró el tiempo más rápido y también es una amenaza para medalla con dos resultados en el podio en Cortina.

Considerando su lesión y lo que mostró en el entrenamiento, ¿puede Vonn competir por una medalla?

“Creo que puede porque hoy había reservas. Has visto antes esta temporada que cuando esquía bien puede ganar y por lo que vi hoy creo que puede. Va a ser difícil, pero creo que podría lograrlo el domingo”, dijo Svindal.

A Vonn se le insertó un reemplazo parcial de titanio en su rodilla derecha en 2024 y luego regresó a las competencias de esquí la temporada pasada después de casi seis años de retiro. Se estrelló durante el último descenso de la Copa del Mundo antes de los Juegos Olímpicos en Crans-Montana el viernes pasado. Fue evacuada en helicóptero del recorrido solo para publicar en las redes sociales más tarde ese día: "Mi sueño olímpico no ha terminado".

“Todos somos positivos, pero ella es increíble. Fue la primera en decir: 'Esto está sucediendo, estamos compitiendo'”, comentó Svindal sobre la mentalidad de Vonn después de su accidente.

Con la sesión de entrenamiento de apertura del jueves cancelada debido a fuertes nevadas, quedaba una sesión, el sábado, antes de la carrera de descenso del domingo. Vonn aún no ha decidido si participará en el entrenamiento del sábado, dijo Svindal. Pero ahora que ha comenzado una sesión, no necesita otra para ser elegible para competir.

Vonn tiene el récord de 12 victorias en la Copa del Mundo en Cortina.

“Esto se sintió como el día de la carrera para mí porque es muy importante. Cómo se siente hoy es la confianza que le permitirá decidir cuán fuerte puede ir. Conoces su historia. Ha ido con todo en momentos en que la gente le ha dicho que probablemente ni siquiera debería estar en la salida, así que no tengo dudas de que irá con todo en la salida y atacará el domingo”, dijo Svindal.

Svindal dijo que estaba más nervioso que Vonn durante la sesión de entrenamiento.

"Porque esto es importante para todos, ¿verdad? Si esto funciona, es increíble. Si algo sucede, será malo", dijo. "Pero ella ha estado muy comprometida desde el primer día, y está convencida de que esto funcionará".

