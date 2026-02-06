Sam Darnold deja atrás dudas, Drake Maye cumple expectativas. Sólo uno ganará el Super Bowl 60

Nadie en Seattle ha apoyado a Sam Darnold tanto como Ernest Jones IV.

En la Semana 11, cuando Darnold lanzó cuatro intercepciones contra los Rams de Los Ángeles para que los Seahawks cayeran por 21-19, Jones respaldó a su quarterback. El apoyador del segundo equipo All-Pro no permitió que Darnold asumiera la culpa.

"Sam ha estado jugando muy bien", afirmó Jones después de ese partido. "Si queremos intentar definir a Sam por este partido, ¡hombre!, Sam nos ha mantenido vivos en cada encuentro y ahora se sienta y dice: ‘eso es mi culpa’. No, no lo es. Hubo jugadas defensivas que podríamos haber hecho u oportunidades donde podríamos haber detenido.

"Así es el fútbol americano. Él es nuestro mariscal de campo y lo respaldamos."

Darnold recompensó la confianza de su compañero de equipo. Condujo a los Seahawks para remontar un déficit de 16 puntos en el último cuarto para una victoria en tiempo extra contra Los Angeles en el siguiente encuentro.

Y lució sensacional en la victoria de Seattle por 31-27 sobre los Rams en la final de la Conferencia Nacional.

"Como dije, duden de Sam si quieren. Sam les mostrará cada vez lo contrario", expresó Jones después. "Ese es el Sam que conocemos, y por eso me mantuve firme en eso, y lo haría todo de nuevo."

Darnold se ha ganado mucha confianza en el vestuario en su primera temporada en Seattle después de un año destacado en Minnesota. Otrora considerado un fracaso después de que los Jets lo seleccionaron en el tercer turno general del draft de 2018, Darnold —en su quinto equipo en ocho temporadas— está a una victoria de llevar a Seattle al segundo Trofeo Lombardi de la franquicia.

Darnold y los Seahawks se enfrentan a Drake Maye y los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl el domingo, en una revancha de un enfrentamiento de hace 11 años.

Tom Brady y los Patriots ganaron ese duelo por 28-24, después de que el pase de Russell Wilson desde la yarda uno en el último minuto fue interceptado por Malcolm Butler.

Eso le dio a Brady, al entrenador Bill Belichick y a los Patriots el cuarto de sus seis anillos de Super Bowl antes de que la dinastía terminara.

Mike Vrable, el entrenador de primer año de los Patriots, un destacado apoyador en tres de esos equipos campeones, ha convertido rápidamente a un equipo que venía de dos temporadas consecutivas de 4-13 en un ganador.

Maye ha sido el catalizador para la impresionante recuperación de Nueva Inglaterra.

"Desde el primer día, siento que los muchachos realmente han comprendido lo que el entrenador Vrabel ha querido hacer con nosotros y simplemente lo han aplicado a sus vidas de todas las maneras posibles", comentó Maye.

"Ya sea en el campo, fuera de ése, recibiendo tratamiento, haciendo pequeñas cosas, tomando grandes decisiones fuera del campo. Creo que lo más importante es simplemente esto; el entrenador Vrabel siempre dice que nos trata como tratamos al equipo. Creo que esa es la actitud que han tomado este año los muchachos y creo que simplemente se han unido y quieren jugar el uno para el otro. Desde entonces, simplemente nos hemos divertido haciéndolo cada día, y ha sido un gran viaje. Esperamos poder terminarlo."

Brady también era un quarterback de segundo año cuando llevó a los Patriots a su primer título de Super Bowl en la temporada 2001.

Eran desfavorecidos por dos dígitos cuando vencieron a los Rams. Los Pats fueron favoritos en sus siguientes ocho apariciones en el Super Bowl hasta ahora.

Esta vez, Nueva Inglaerra está abajo en los pronósticos, por cuatro puntos y medio.

Maye, de 23 años, la selección número tres en general en el draft de 2024, será el segundo mariscal de campo más joven en comenzar un Super Bowl. Ben Roethlisberger fue el más joven en ganar uno con Pittsburgh sobre Seattle en la campaña de 2005.

Maye ha demostrado mucha calma en situaciones críticas. Cambió una jugada y corrió para extender la serie en tercera oportunidad al final del duelo de campeonato de la Americana contra Denver para sellar una victoria de 10-7 en la nieve.

"Creo que a medida que hemos pasado por todo este año y cuanto más ha estado ahí afuera y los partidos se han acumulado sobre nosotros, realmente, hemos hecho un buen trabajo en esas situaciones", dijo Vrabel sobre la madurez de Maye en momentos importantes. "Creo que ha mejorado en ellos, y es una gran razón de por qué estamos aquí, obviamente."

Por supuesto, ambos equipos son mucho más que sólo sus mariscales de campo.

Darnold tiene al receptor All-Pro Jaxon Smith-Njigba y al corredor Kenneth Walker. Y la defensa de Seattle es la más férrea de la liga.

Los Seahawks permitieron la menor cantidad de puntos en la NFL y tienen jugadores destacados en cada nivel. El tackle defensivo Leonard Williams, el apoyador Jones y el esquinero Devon Witherspoon fueron All-Pros del segundo equipo. El safety Nick Emmanwori tuvo una destacada temporada de novato.

Maye cuenta con los corredores TreVeyon Henderson y Rhamondre Stevenson, así como el receptor Stefon Diggs. La defensa ha sido dominante en los playoffs.

Solo un equipo dejará Santa Clara, California, con el Trofeo Lombardi.

