Shai Gilgeous-Alexander recibe el trofeo de MVP del comisionado de la NBA Adam Silver

La vitrina de trofeos de Shai Gilgeous-Alexander está un poco más abarrotada.

El comisionado Adam Silver le entregó el Trofeo Michael Jordan al escolta de Oklahoma City el lunes por la noche, antes del primer juego de las Finales de la Conferencia Oeste, un día después de que se revelara que fue elegido Jugador Más Valioso de la NBA por segunda temporada consecutiva.

Fue el cuarto trofeo individual para Gilgeous-Alexander en poco menos de un año — y tres de esos se los entregó en mano Silver.

“En los 80 años de historia de la NBA, solo unos pocos jugadores selectos han ganado el MVP en temporadas consecutivas”, señaló Silver en una breve ceremonia en la cancha. “Shai, ahora te unes a ese grupo de élite. Felicidades”.

Gilgeous-Alexander alzó el trofeo durante unos segundos, antes de volver a colocarlo sobre una mesa en el centro de la cancha para que se lo llevaran — una persona que llevaba guantes blancos.

Sin contar el premio al MVP de las Finales de la Conferencia Oeste de 2025 (que no se lo entregó Silver), estuvieron el trofeo de MVP del año pasado, luego el premio al MVP de las Finales de la NBA de 2025, y ahora este trofeo de MVP — todo en el centro de la cancha en Oklahoma City, con el rugido de los aficionados del Thunder ahogando cualquier otro ruido.

“En realidad no pasa un solo día en que no me sienta inmensamente agradecido por este equipo”, manifestó el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Yo no estoy ahí afuera botando el balón. Tenemos un gran equipo. Y Shai es una parte enorme de eso, obviamente, y lo que impulsa todo es que es un gran tipo. Tiene una gran personalidad”.

Gilgeous-Alexander fue homenajeado con la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama, de pie cerca. El Thunder se enfrenta a los Spurs en la serie por el título del Oeste; Wembanyama, de 22 años y finalista por primera vez al MVP, fue tercero en la votación detrás de Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic, de Denver.

“Creo que Victor esté entre los tres primeros a su edad es notable”, comentó el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “También creo que es muy apropiado. Se lo ha ganado y ha hecho más que suficiente para merecerlo por parte de los votantes. Creo que Shai ha tenido un año notable, una racha notable, que se extiende más allá de solo este año. Y creo que los votantes reflejaron eso”.

La NBA rediseñó muchos de sus trofeos y premios en 2022, incluido el trofeo de MVP — que fue cuando se le puso el nombre de Jordan.

El trofeo está lleno de guiños a Jordan, incluida su altura de 23,6 pulgadas y su peso de 23,6 libras — homenajes a su número de camiseta y a los seis campeonatos de la NBA que ganó con los Bulls de Chicago.

Tiene una base de cinco lados, por los cinco premios MVP de Jordan, y la base está colocada en un ángulo de 15 grados — por las 15 temporadas de Jordan. El balón de cristal en la parte superior de la estatua tiene 23 puntas, y la placa con el nombre es de seis lados por los seis campeonatos.

Gilgeous-Alexander busca su segundo título.

“Lo que más aprecio de él no es lo que está haciendo — recibe el MVP por lo que hace — sino cómo lo hace”, expresó Daigneault. “Eso, para mí, es lo más especial”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes