Gavin Sheets y Lucas Giolito guían victoria 8-3 de los Padres ante Marineros

Gavin Sheets conectó dos jonrones e impulsó cuatro carrera y Lucas Giolito ganó en su debut con San Diego en la victoria el domingo 8-3 de los Padres ante los Marineros de Seattle para barrer la serie de seis juegos de la temporada.

Giolito, quien firmó un contrato de un año con San Diego en abril, fue ascendido desde el equipo de San Antonio de la Doble-A antes del partido para realizar su primera apertura del año. El veterano derecho permitió apenas un hit, pero fue retirado después de otorgar tres bases por bolas consecutivas para abrir la sexta entrada de Seattle, en la que anotaron tres carreras.

Giolito (1-0) por lo demás estuvo sólido, salvo por golpear al campocorto de los Marineros, J.P. Crawford, en el tríceps derecho con una recta en la tercera entrada. Crawford salió en la quinta y fue reemplazado por el venezolano Leo Rivas.

Sheets le dio a los Padres la ventaja 1-0 con un jonrón al jardín derecho ante George Kirby (5-3) en la primera entrada. Luego, el jardinero aprovechó un cambio colgado de Kirby en la sexta, y lo mandó a las gradas del jardín derecho para un cuadrangular de dos carreras. Sheets añadió un doble impulsor en la séptima y terminó de 3-3 con dos bases por bolas.

San Diego anotó cinco carreras ante Kirby en la sexta para abrir el juego. Jackson Merrill conectó un doble impulsor y Ty France remolcó dos con un sencillo de dos outs que puso el marcador 7-0.

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