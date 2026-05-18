Pelicans contratan a Jamahl Mosley, ex de Orlando, como nuevo entrenador

Los Pelicans de Nueva Orleáns contrataron a Jamahl Mosley, el recientemente despedido entrenador de Orlando, como su próximo entrenador, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión el lunes.

La persona habló bajo condición de anonimato porque la contratación aún no se ha anunciado oficialmente. La decisión pone fin a la candidatura del interino James Borrego para conservar el puesto de manera permanente.

Mosley llega a Nueva Orleáns después de pasar las últimas cinco temporadas con Orlando, que lo despidió este mes tras la derrota del Magic ante los Pistons de Detroit en una serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este que se extendió a siete partidos. El Magic tenía ventaja de 3-1 en esa serie, además de una ventaja de 24 puntos en el séptimo duelo.

Mosley redondeó una marca de 189-221 con Orlando. Sus equipos se clasificaron a los playoffs de la NBA en cada una de las últimas tres temporadas y ganaron dos veces la División Sureste, pero fueron eliminados en la primera ronda en cada ocasión.

Borrego fue el entrenador interino de los Pelicans durante 70 partidos, al tomar las riendas de un equipo con marca de 2-10 tras el despido de Willie Green.

En lo que fue su segundo trabajo como interino y su tercera oportunidad en total de encabezar un cuerpo técnico, Borrego registró marca de 24-46 con los Pelicans, que se quedaron fuera de la postemporada por segunda temporada consecutiva.

Borrego también dirigió a los Hornets de Charlotte de 2018 a 2022. Sus equipos obtuvieron plazas para el play-in de la Conferencia Este en 2021 y 2022, pero no avanzaron a los playoffs de la NBA en ninguna de esas temporadas.

Cuando terminó la temporada regular 2025-26, Borrego manifestó que quería quedarse con el puesto de los Pelicans de manera permanente y expresó que confiaba en que, con una pretemporada completa al mando, podría poner en la cancha a un equipo ganador más consistente.

El jefe de operaciones de baloncesto de los Pelicans, Joe Dumars, señaló que Borrego efectivamente era un candidato, pero que también sondearía “afuera” a su próximo entrenador.

Mosley será el tercer entrenador de los Pelicans desde que Dumars asumió como vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto antes de la temporada pasada.

La decisión de Dumars de contratar a Mosley le da una mano experimentada para dirigir a un equipo que seleccionó a dos jugadores en la primera ronda del draft de la NBA de 2025, el base Jeremiah Fears y el ala-pívot Derik Queen, para reforzar una alineación encabezada por el ala-pívot Zion Williamson, el alero Trey Murphy y el base Dejounte Murray.

Mosley fue elegido por encima de varios otros candidatos considerados por Dumars, entre ellos el exjugador Rajon Rondo; Steve Hetzel, asistente de los Nets de Brooklyn; y Darvin Ham, ex entrenador de los Lakers de Los Ángeles que actualmente es uno de los principales asistentes en Milwaukee. También se informó que Sean Sweeney, asistente de los Spurs de San Antonio, estaba bajo consideración.

Antes de asumir su único puesto previo como entrenador principal con Orlando, Mosley pasó siete temporadas como uno de los principales asistentes del entrenador Rick Carlisle con los Mavericks de Dallas, un periodo que coincidió con la llegada de Luka Doncic, quien comenzó su carrera en la NBA en Dallas antes de ser traspasado a los Lakers.

Antes de trabajar en Dallas, Mosley estuvo cuatro temporadas con los Cavaliers de Cleveland.

Aunque Mosley no jugó en la NBA, sí lo hizo profesionalmente en Australia, Europa y Asia antes de iniciar su carrera en la NBA en desarrollo de jugadores y scouting con Denver en 2005.

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