Max Scherzer lanza una sesión de bullpen en su rehabilitación de una tendinitis en antebrazo derecho

El lanzador de Toronto Max Scherzer realizó el lunes una sesión de bullpen de unos 22 lanzamientos en el Estadio de los Yankees mientras avanza en su regreso tras una tendinitis en el antebrazo derecho, y podría enfrentar a bateadores esta semana.

El mánager de los Azulejos, John Schneider, indicó que el derecho de 41 años tendrá otra sesión de bullpen el miércoles. Si eso sale bien, el siguiente paso probablemente sería práctica de bateo.

“Pero con Max nunca se sabe”, comentó Schneider antes del inicio de la serie contra los Yankees.

Scherzer volvió a firmar con los Azulejos por un contrato de un año y tres millones de dólares después de ayudarlos a llegar al séptimo juego de la Serie Mundial. Tiene marca de 1-3 con efectividad de 9,24 en cinco aperturas, la última el 24 de abril.

El derecho Shane Bieber, fuera desde los entrenamientos de primavera por una inflamación en el codo derecho, tiene previsto lanzar en la práctica de bateo del martes, unos 30 lanzamientos que simulan dos entradas.

El mexicano Alejandro Kirk, quien se fracturó el pulgar izquierdo el 3 de abril al ser golpeado por un foul tip, recibió a Bieber en su sesión más reciente de lanzamientos. Cuando se lesionó, se proyectaba que Kirk estaría fuera de seis a ocho semanas.

“Continúa con atrapar, lanzar, batear. Todavía no está bateando por completo en práctica de bateo regular, pero está progresando”, señaló Schneider.

El derecho dominicano Yimi García tiene previsto realizar una sesión de bullpen el martes como parte de su rehabilitación mientras regresa de una cirugía de codo a la que se sometió a finales de la temporada pasada.

El jardinero Nathan Lukes, fuera desde el 24 de abril por una distensión en el isquiotibial izquierdo, será bateador designado con Dunedin de Clase A el martes y luego jugará en los jardines en un par de partidos.

El jardinero y tercera base Addison Barger, que no juega desde el 9 de mayo por una inflamación en el codo derecho, recibió una inyección de cortisona. El martes será revisado por un médico en Toronto y podría recibir el alta para empezar a batear y lanzar.

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