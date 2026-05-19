Urban Meyer pierde un arbitraje multimillonario tras su despido con causa de los Jaguars

El exentrenador de los Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, perdió su caso de arbitraje multimillonario contra el equipo de la NFL que lo despidió con causa en 2021, según dijo una persona familiarizada con el resultado legal.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ambas partes firmaron acuerdos de confidencialidad que les impiden hablar públicamente del caso. La fuente indicó que el caso se resolvió en 2025, aunque On3 lo informó primero el lunes.

Los Jaguars declinaron hacer comentarios, y un mensaje enviado a Meyer no recibió respuesta de inmediato.

El propietario de los Jaguars, Shad Khan, despidió a Meyer con causa en diciembre de 2021, horas después de que el exjugador de los Jaguars Josh Lambo afirmara que Meyer le dio una patada durante un entrenamiento meses antes, el episodio más reciente de una larga lista de bochornos durante los 11 meses de Meyer en Jacksonville.

Meyer intentó manejar a un equipo profesional como si estuviera en un campus universitario. Llenó las instalaciones de lemas y frases hechas, implantó trucos en los entrenamientos y repitió su creencia equivocada de que los entrenadores entrenan para los jugadores y los jugadores juegan para los entrenadores. Llevó oradores motivacionales y siguió culpando a los asistentes por las crecientes derrotas del equipo, en lugar de a los hombres adultos que estaban realmente en el campo.

Una de las decisiones más condenatorias de Meyer llegó después de un partido de jueves por la noche en Cincinnati a finales de septiembre. Optó por quedarse con su familia en lugar de volar de regreso con su equipo y, la noche siguiente, fue captado en video comportándose de manera inapropiada con una mujer en un bar de Columbus, Ohio.

Dejar plantados a sus jugadores mostró lo desconectado que estaba Meyer de las normas de la NFL. Y fue solo una de muchas decisiones difíciles de entender de un entrenador que encontró tanto éxito en el fútbol americano universitario —un total combinado de tres títulos nacionales— en Bowling Green, Utah, Florida y Ohio State.

Meyer impugnó el despido y envió la disputa a arbitraje. De haber tenido éxito, Meyer habría recibido el resto de su contrato de cinco años, valorado en aproximadamente seis millones de dólares anuales.

Meyer y Lambo siguen involucrados en una demanda civil que está programada para ir a juicio a principios de agosto. Lambo retiró voluntariamente a los Jaguars de la demanda a principios de este año.

Lambo reclama más de 3,5 millones de dólares en salario y daños por angustia emocional causados por Meyer. Según la demanda presentada en el Tribunal del 4to Circuito Judicial del condado de Duval, Lambo sostiene que Meyer creó un ambiente de trabajo hostil y afirma que su rendimiento se vio afectado como resultado de haber sido pateado y maltratado verbalmente por Meyer.

Meyer, de 61 años, trabaja actualmente como analista de fútbol americano universitario en Fox Sports y fue incorporado al Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario en diciembre.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes