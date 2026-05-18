Knicks y Cavaliers abren la final del Este en el Garden, donde empezaron con altas expectativas

Donovan Mitchell y los Cavaliers de Cleveland se midieron contra Jalen Brunson y los Knicks de Nueva York en un partido inaugural de la temporada televisado a nivel nacional y otra vez para abrir la jornada de Navidad. Los encargados de elaborar el calendario de la NBA claramente consideraban ese duelo como el enfrentamiento estelar de la Conferencia Este.

Fue una buena suposición.

Los Cavaliers y los Knicks volverán a estar bajo las mismas y deslumbrantes luces del Madison Square Garden, donde comenzaron la temporada el martes, esta vez para el primer choque de las finales de conferencia.

“Ahora es el momento”, declaró Brunson el lunes.

Los Knicks han estado encendidos y rompiendo récords en los playoffs. Los Cavaliers, impulsados por la adquisición de James Harden, aceleraron al final de la temporada y eliminaron con autoridad a Detroit, el sembrado número 1 del Este, en la segunda ronda.

Eso llevó a Mitchell a las finales de conferencia por primera vez y también lo llevó a casa. Es originario de Elmsford, Nueva York, a poca distancia de donde entrenan los Knicks.

“Es genial que pueda jugar en casa, pero no importa. Tenemos que estar concentrados y listos para salir, y sé que lo estaremos”, dijo Mitchell.

Los Knicks terminaron terceros en el Este y los Cavs cuartos, muy por detrás no solo de Detroit, sino también de Boston. Pero siete meses después de que los Knicks vencieran a los Cavaliers en el primer partido de Mike Brown como su entrenador, los equipos se han convertido en lo que la gente pensaba que serían.

Cleveland comenzó la temporada como el favorito en las apuestas del Este, un lugar que más tarde recuperó tras adquirir a Harden procedente de los Clippers de Los Ángeles.

Los Knicks eran la segunda opción al iniciar la temporada, pero ascendieron a la cima más temprano en esta postemporada y, por la manera en que están jugando, queda claro por qué.

Nueva York ha ganado siete partidos seguidos y ha superado a Atlanta y Filadelfia por un total combinado de 194 puntos, el mayor margen de la historia al cabo de los primeros 10 partidos de postemporada de un equipo. Los Knicks llegaron a 140 puntos en ambos partidos en los que cerraron sus series.

“Están descansados y ahora mismo son una aplanadora. Quiero decir, es lo que es. Es difícil aplastar a equipos en los playoffs como ellos lo han estado haciendo. La diferencia de puntos significa algo en esta liga”, señaló Kenny Atkinson, el entrenador de los Cavs.

Cleveland ha sido un equipo que ha hecho lo justo, más que grandiosos, durante la mayor parte de esta postemporada, necesitando siete partidos para superar tanto a Toronto como a Detroit. Pero ganaron sus últimos dos partidos como visitantes ante los Pistons, que ganaron 60 juegos, incluido un arrollador triunfo 125-94 en el séptimo encuentro.

Jarrett Allen anotó 23 puntos y Evan Mobley tuvo 21 puntos y 12 rebotes, un recordatorio de que los Cavs son mucho más que solo su dúo del perímetro.

“Recuerdo que antes, cuando estaba con Pop, Pop decía que necesitas tres All-Stars para ganar un campeonato. Bueno, ellos tienen cuatro”, dijo Brown en referencia a su etapa como asistente de Gregg Popovich en San Antonio.

Postemporadas pasadas

Los Knicks vencieron a los Cavs en cinco partidos en la primera ronda de 2023, la primera temporada de Brunson en Nueva York, y mejoraron a 4-0 en series entre ambos equipos. Nueva York tiene marca de 12-2 contra Cleveland en partidos de playoffs, y también ganó series en 1978, 1995 y 1996.

Caras conocidas en lugares distintos

Además de Mitchell, ambos entrenadores regresan a antiguos hogares. Brown tuvo dos etapas como entrenador de los Cavaliers, a quienes llevó a su primera aparición en las Finales de la NBA en 2007. Atkinson es de Long Island y fue asistente de Mike D'Antoni con los Knicks y más tarde consiguió su primer puesto como entrenador con Brooklyn.

Demasiado descanso, de nuevo

Los Knicks no juegan desde el 10 de mayo. Los Cavs tienen un día completo de descanso entre rondas.

El tiempo libre ayuda a los Knicks a recuperar un importante lesionado. OG Anunoby entrenó de nuevo a plena capacidad tras perderse los dos últimos partidos contra Filadelfia por una dolencia del isquiotibial. Pero también podría perjudicar a un equipo que venía con un ritmo tan bueno.

“He estado en ambas situaciones. He estado jugando mientras el otro equipo espera y he estado esperando mientras un equipo está jugando, y teóricamente puedes decir muchas cosas", comentó Brown. "Podrías decir que van a estar cansados, pero también puedes decir que tienen una ventaja competitiva porque han estado batallando durante siete partidos y nosotros hemos estado parados”.

Aportes en los Cavs

Los Cavaliers han estado recibiendo contribuciones muy por encima de Mitchell y Harden.

Mobley ha sido una fuerza en ambos extremos. Promedia 17 puntos, pero lidera al equipo en rebotes (8,0) y está empatado en tapones (1,9). Allen ha tenido dos sólidos actuaciones en un juego 7, pero también se ha beneficiado de que Harden quiera forzar acciones más cerca del aro.

Max Strus, Dennis Schroder y Sam Merrill también han aportado minutos valiosos desde la banca. Strus tuvo robos clave en las victorias en los juegos 3 y 5 sobre los Pistons. Schroeder está aportando otro manejador veterano cuando Harden y Mitchell están en la banca, mientras que Merrill tiene un 40,4% de acierto en triples.

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El redactor de deportes de AP Joe Reedy en Cleveland contribuyó a este informe.

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