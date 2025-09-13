Sha'Carri acelera y avanza con facilidad en la primera ronda del Mundial de Atletismo

Sha'Carri Richardson aceleró en la recta final para terminar con su mejor marca de la temporada en su primera carrera en Tokio: con un tiempo de 11,03 segundos ganó el sábado su serie preliminar de los 100 metros en el Mundial de Atletismo.

Para Richardson, fue un debut exitoso en el Estadio Nacional de Japón; para otros, un retorno a Tokio opuesto a su último viaje durante unos Juegos Olímpicos marcados por el COVID en 2021, cuando los atletas tuvieron que competir frente a asientos vacíos.

Esta vez, había un estadio lleno.

"Están realmente emocionados de estar aquí", dijo la saltadora de longitud estadounidense Tara Davis-Woodhall, campeona olímpica vigente que solo necesitó un salto para avanzar el domingo a la ronda de medallas. "Aman la vida aquí, y estoy tan feliz de haber podido estar aquí con una multitud."

En los 100 metros, avanzaron los favoritos sin problema.

Eso incluyó a la campeona olímpica Julien Alfred (10,93 segundos), la cinco veces campeona mundial de 38 años Shelly-Ann Fraser-Pryce (11,09), sus compañeras de equipo de Jamaica Tina Clayton (11,01) y Shericka Jackson (11,04) y la favorita para ganar el domingo, Melissa Jefferson-Wooden (10,99).

"Ya me exijo un estándar y expectativa muy altos", dijo Jefferson-Wooden cuando se le preguntó si le molestaba el papel de favorita. "En cuanto a las presiones del mundo exterior, realmente no las siento tanto. Mantengo lo principal como lo principal, que es salir y enfocarme en Melissa."

Richardson, quien se perdió los Juegos Olímpicos de 2021 debido a una prueba positiva de marihuana, llegó como la mayor incógnita después de una temporada ralentizada por lesiones y en la que no ha tenido ninguna carrera por debajo de los 11 segundos. Su arranque, que nunca ha sido su punto fuerte, tampoco fue bueno en ocasión y se colocó en la mitad trasera del campo con unos 40 metros por recorrer.

Pero hace dos años ganó el Campeonato del Mundo en Budapest con un impulso tardío en el carril nueve, y pareció que podría repetir la estrategia. Corrió con fuerza hasta la línea para vencer a Jackson, la medallista de plata en 2022 y 2023, por 0,01. Su 11,03 fue el quinto tiempo más rápido de la noche.

Las series masculinas se llevan a cabo más tarde. Noah Lyles, Kenny Bednarek, Kishane Thompson y el italiano Marcell Jacobs, quien ganó el oro olímpico en esta pista hace cuatro años, están en la lista de salida.

El mexicano Uziel Muñoz se colgó la medalla de plata en el lanzamiento de bala con una distancia de 21,97 metros. El estadounidense Ryan Couser ganó la prueba con una marca de 22,34 y el italiano Leonardo Fabbri completó el podio con 21,94. Es la primera medalla en un Mundial para México en una prueba de lanzamiento.

Mientras que la ecuatoriana Paula Milena Torres se quedó con el bronce en la marcha de 35 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 42 minutos y 44 segundos. La española María Pérez ganó la prueba con crono de 2:39:01, seguida de la italiana Antonella Palmisano con tiempo de 2:42:24.

