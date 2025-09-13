Garver aporta jonrón decisivo y Marineros superan 2-1 a Angelinos para seguir liderando división

Mitch Garver conectó un jonrón solitario que puso a los Marineros adelante en la séptima entrada y Seattle venció el viernes 2-1 a los Angelinos de Los Ángeles.

Garver aprovechó una recta elevada del relevista de los Angelinos, Connor Brogdon (3-2), y envió la esférica a las gradas del jardín izquierdo para su noveno jonrón de la temporada.

Seattle se mantuvo empatado con los Astros de Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana por segunda noche consecutiva.

Los Marineros se adelantaron en la cuarta entrada con un doble impulsor del dominicano Jorge Polanco, cuando había dos strikes y dos outs. El bateador ambidiestro aguantó para hacer contacto con una recta del abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi, y desapareció la pelota por el jardín izquierdo para impulsar a Cal Raleigh, quien había conectado un doble.

Los Angelinos no anotaron sino hasta la parte alta de la séptima entrada, cuando Logan Davidson empató el juego con un doble impulsor ante el relevista dominicano Carlos Vargas (5-5).

Después del jonrón de Garver en la parte baja de la séptima, el bullpen de los Marineros se aseguró de preservar la ventaja. El cerrador mexicano Andrés Muñoz consiguió los últimos tres outs para su 35º salvamento de la temporada.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 1-0. El boricua Mathew Lugo de 1-0. Los venezolanos Luis Rengifo de 4-1 con una anotada, Oswald Peraza de 4-0, Sebastián Rivero de 2-0.

Por los Marineros, el cubano-venezolano Randy Arozarena de 4-0. Los dominicanos Julio Rodríguez de 3-1, Polanco de 3-1 con una empujada, Víctor Robles de 3-1. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0.