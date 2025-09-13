Grand slam de Patrick Bailey da la victoria a Gigantes sobre Dodgers por 5-1.

Patrick Bailey conectó un grand slam para finalizar el juego con un out en la décima entrada, y los Gigantes de San Francisco derrotaron el viernes 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la división, para mejorar su posición en la lucha por el comodín de la Liga Nacional.

Bailey encontró un lanzamiento de Tanner Scott con cuenta de 1-0 y disparó la pelota hacia las gradas del jardín izquierdo. Fue empapado con la hielera por sus compañeros jubilosos después de su recorrido por las bases.

El dominicano Joel Peguero (2-0) lanzó la décima entrada para llevarse la victoria. San Francisco ganó por octava vez en 11 compromisos y se colocó a medio juego de los Mets por el tercer comodín de la Liga Nacional después de que Nueva York sucumbió en casa ante Texas.

Los Gigantes perdieron la oportunidad de poner fin al duelo en la novena.

El emergente venezolano Luis Matos se embasó por un error de Mookie Betts en un tiro, el dominicano Rafael Devers conectó un sencillo un out después y Blake Treinen (1-4) relevó a Jack Dreyer.

Caminó intencionalmente al dominicano Willy Adames para enfrentar al venezolano Wilmer Flores, quien conectó un elevado profundo al bosque central. El cubano Andy Pages lanzó la pelota al receptor Ben Rortvedt a 92.nueve mph para poner out a Grant McCray en un doble play que terminó la entrada.

McCray luego hizo una atrapada y un lanzamiento de 101,7 mph desde el jardín derecho a tercera para una doble matanza en la parte alta de la décima.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El cubano Pagés de 4-0.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 4-0. Los dominicanos Rafael Devers de 3-1 con una anotada, Adames de 3-1. Los venezolanos Flores de 3-0, Matos de 1-0.