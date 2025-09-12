Saúl Álvarez se ha posicionado desde hace varios años como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo y apunta para convertirse en uno de los históricos del pugilismo mexicano. Ahora, el Canelo busca unificar los títulos mundiales de la categoría del peso supermediano y espera que Caleb Plant acepte la oferta para exponer su cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Para celebrar a uno de los mejores deportistas mexicanos del momento, te presentamos 10 datos sobre la vida del Canelo Álvarez.

1. Vendió helados en su niñez

Debido a que Canelo nació en el seno de una familia de bajos recursos, tuvo que trabajar desde temprana edad para ayudar a sus padres con los gastos. Álvarez intentó vender paletas y helados, pero en su primer día no consiguió un solo peso.

2. Su primer sueldo en el box

Álvarez incursionó en el pugilismo gracias a su hermano mayor, Rigoberto, quien regaló a Canelo sus primeros guantes de box. Canelo subió por primera ocasión al cuadrilátero como profesional el 29 de octubre de 2005. Con 15 años de edad, venció a Abraham González y cobró 800 pesos (US$ 40) por esta pelea.

3. Su primer título del mundo

El 5 de marzo de 2011, Canelo obtuvo su primer cetro mundial tras vencer a Matthew Hatton por decisión unánime. El tapatío obtuvo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso superwélter.

4. Fue novio de Marisol González

Álvarez protagonizó una famosa relación amorosa con la conductora y ex reina de belleza Marisol González. Sin embargo, la pareja anunció su separación en 2011, unas semanas después de comprometerse en matrimonio.

5. Única derrota

Posicionado como una de las promesas del boxeo mexicano, Canelo retó a Floyd Mayweather a una esperada pelea. Sin embargo, el tapatío no pudo con Money y cayó por primera y única ocasión en su carrera.

Leer más: Las peleas más polémicas en la carrera del Canelo Álvarez

6. Campeón en varias categorías

Tras su derrota ante Mayweather, Canelo se convirtió en uno de los mejores y más famosos boxeadores del mundo. El 2 de noviembre de 2019, venció a Sergey Kovalev y obtuvo el título mundial en el peso semipesado, con lo que se consagró en una cuarta categoría distinta.

7. Récord de asistencia

Apenas el pasado 8 de mayo, Canelo Álvarez rompió el récord de la mayor asistencia a una pelea de boxeo durante su triunfo ante Billy Joe Saunders. El mexicano atrajo a 73 mil 126 personas al estadio AT&T en Arlington, Texas.

8. Tiene una inmensa fortuna

Canelo Álvarez es el deportista mexicano que más dinero devenga anualmente y su riqueza está calculada en US$ 140 millones. Además de sus ingresos por sus peleas, el tapatío tiene varias empresas tanto en México como en Estados Unidos.

9. Sus impresionantes mansiones

Álvarez compró en 2013 una mansión en San Diego, California, tasada en US$ 5.8 millones, pero no es la única que posee. Hace unos meses, el boxeador mostró por primera vez su increíble residencia en Guadalajara, Jalisco.

10. Casado al fin

Tras su compromiso fallido con Marisol González, Álvarez contrajo nupcias una década después. El pasado 22 de mayo, el pugilista se casó con Fernanda Gómez, en un evento que se realizó en Guadalajara y contó con invitados de la talla de J Balvin, Pepe Aguilar y Julión Álvarez, entre otros.