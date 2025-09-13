Exdelantero del Manchester United Anthony Martial se une al Monterrey en México

Anthony Martial, exdelantero del Manchester United, se ha unido al Monterrey de la Liga MX, anunció el club el viernes.

Martial, de 29 años y quien jugó nueve temporadas con los Red Devils, llega a los Rayados después de militar una temporada con el AEK Atenas. Firmó un contrato de dos años con opción a un tercero, anunció el equipo mexicano.

En Monterrey, Martial se unirá a los internacionales españoles y exjugadores del Real Madrid, Sergio Ramos y Sergio Canales.

El atacante francés comenzó su carrera con el Lyon y se transfirió al Mónaco antes de unirse al Manchester United para la temporada 2015-16.

Martial jugó 317 partidos y anotó 90 goles con los Red Devils, coronándose en la Liga Europa (2016-17), la Copa de la FA (2015-2016 y 2023-24), y la Copa de Liga (2016-2017 y 2022-23), así como el Community Shield (2016).

Jugó 31 partidos con la selección nacional de Francia, el último en 2021.

Monterrey se coronó por última vez en la liga mexicana en el torneo Apertura 2019. El equipo mexicano ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF y jugó en el reciente Mundial de Clubes de la FIFA, alcanzando los octavos de final, donde sucumbió ante el Borussia Dortmund.

