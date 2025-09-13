María Pérez arrasa en la marcha femenina de 35 km. Bronce para la ecuatoriana Paula Torres

La española María Pérez revalidó el sábado título en la marcha de 35 kilómetros del Mundial de atletismo tras una demoledora exhibición en el calor de Tokio, sacándole más de tres minutos de ventaja a su perseguidora inmediata.

Al amanecer con una temperatura de 26,6 grados Celsius y una agobiante humedad, Pérez alcanzó su tercer título mundial. La española de 29 años tiene como objetivo irse de Tokio repitiendo el doblete de oros que logró en el Mundial de Budapest 2023.

“Quería ir por el récord mundial, pero el clima no ayudó”, dijo Pérez. “Necesito recuperarme para los 20 kilómetros y rendir al máximo”.

Pérez se alejó del pelotón en la segunda parte del recorrido y cruzó la meta en el Estadio Olímpico con un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 1 segundo. La italiana Antonella Palmisano, ganadora del oro olímpico en los 20 kilómetros en esta ciudad hace cuatro años, entró con un retraso de 3:23.

“Quería ir por el récord mundial, pero el clima no ayudó”, dijo Pérez. “Necesito recuperarme para los 20 kilómetros y rendir al máximo”.

Paula Torres refrendó la tradición de Ecuador en la marcha al colgarse el bronce con un tiempo de 2:42:44.

“Luché hasta el final. Pensé en luchar por la plata, pero no tenía más fuerzas”, dijo la ecuatoriana de 24 años. “Estoy muy motivada y ahora descansaré para los 20. Quiero tener un buen papel allí también.

Fue la séptima medalla para Ecuador en un Mundial de atletismo, y seis han sido en marcha, incluyendo dos oros de Jefferson Pérez.

Dunfee, el primer campeón

El canadiense Evan Dunfee se convirtió en el primer campeón del Mundial al imponerse en la marcha masculina de 35 km con un tiempo de 2:28:22.

Pese a que sufrió calambres en el tramo final, Dunfee resistió para conquistar su primer título mundial. Había ganado el bronce en la marcha de 50 km en el Mundial de 2019 y en los Juegos de Tokio.

La plata fue para el brasileño Caio Bonfim con 2:28:55. Hayato Katsuki alegró a los anfitriones japoneses al llegar tercero con 2:29:16.

Dunfee batió el récord mundial de la distancia en marzo de este año, pero fue eclipsado dos meses después por el italiano Massimo Stano, oro en el Mundial de Oregón 2022. Stano no compitió en Tokio debido a un lesión del isquiotibial.

“Mi entrenador (Gerry Dragomir) y yo hemos estado juntos desde que tenía 10 años y nos propusimos convertirnos en campeones del mundo y batir el récord mundial”, dijo Dunfee. “Es un sueño hecho realidad. Estoy por cumplir 35 años, pero siento que estoy mejorando cada vez más. Hoy tuve paciencia”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes