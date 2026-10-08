Senegal y Marruecos recibirán en días el veredicto del TAS sobre la Copa Africana de Naciones

Senegal y Marruecos disputaron una caótica final de la Copa Africana de Naciones en enero y volvieron a pelear por el título el jueves —esta vez ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que espera un veredicto en cuestión de días.

Un partido turbulento, que provocó enfrentamientos violentos entre aficionados senegaleses y la policía marroquí, y unas consecuencias enormemente controvertidas se están volviendo a litigar en el máximo tribunal del deporte en Suiza, casi nueve meses después de que se disputó el partido n Rabat.

La autoridad de ese árbitro, Jean-Jacques Ndala, del Congo, podría ser decisiva para la apelación que presentó Senegal para recuperar el trofeo que le fue retirado posteriormente después de que los jugadores consiguieron una victoria 1-0 ante Marruecos en la prórroga.

El resultado fue revocado en marzo por un panel de apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y se convirtió en un triunfo por 3-0 para Marruecos. El argumento fue que el equipo de Senegal abandonó el campo en protesta por un penal concedido, lo que provocó un retraso de 15 minutos en el juego.

Audiencia de apelación en el TAS

Los abogados y dirigentes de las federaciones de fútbol de Senegal y Marruecos no hablaron con los medios al llegar a la audiencia de apelación de un día, programada para el jueves con tres jueces a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana, Suiza.

El director general del tribunal, Matthieu Reeb, le comentó a los periodistas que los jueces tienen intención de tomar una decisión “unos días después” para coronar por fin al campeón del fútbol masculino africano.

“Sé que es una larga espera para los aficionados, unos meses después de la final. El calendario procesal se ha establecido con el acuerdo de las partes”, afirmó Reeb.

La próxima AFCON comienza en junio, coorganizada por Kenia, Tanzania y Uganda.

Los dirigentes de las federaciones de Senegal y Marruecos no asistieron a la audiencia, que coincide con una cumbre futbolística de la CAF de tres días en Cabo Verde a la que asiste el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La palabra del árbitro es definitiva según reglas

El reglamento del fútbol “las Reglas de Juego” es claro sobre el poder de decisión del árbitro.

“Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluido si se marca o no un gol y el resultado del partido, son definitivas”, establece la Regla 5.2.

Senegal venció al anfitrión Marruecos en una final que finalmente se completó a satisfacción del árbitro Ndala, pese al caos.

El árbitro reanudó el juego una vez que los jugadores de Senegal regresaron al campo tras protestar un penal señalado a favor de Marruecos en lo profundo del tiempo añadido.

Antes de que el árbitro pudiera decidir suspender el partido, lo que habría entregado el título a Marruecos, el astro senegalés Sadio Mané ayudó a persuadir a su equipo para terminar el encuentro mientras aumentaban las tensiones en el estadio.

El infame penal al estilo “Panenka” de Brahim Díaz

El partido se reanudó cobrándose el penal que pudo haberle dado a Marruecos su primer título de la AFCON desde 1976.

Lo que hizo Brahim Díaz a continuación entró en la historia del fútbol. El delantero del Real Madrid ejecutó un sutil toque bombeado y lento, diseñado para engañar al portero, que normalmente se lanza hacia un lado y ve cómo el balón describe lentamente una parábola hacia el centro de la portería.

El guardameta de Senegal, Édouard Mendy, se mantuvo erguido y atrapó el balón con facilidad. En la zona VIP del estadio, las imágenes mostraron al príncipe marroquí Moulay Rachid visiblemente sorprendido, sentado al lado del propio Infantino.

El partido se fue a la prórroga y, cuatro minutos después, el centrocampista senegalés Pape Gueye se lanzó al ataque para sacar un disparo ascendente a la red de Marruecos. Fue el único gol.

Siguen los veredictos disciplinarios y de apelación de la CAF

Jueces disciplinarios de la CAF, con sede en El Cairo, impusieron 11 días después más de 1 millón de dólares en multas totales para las dos federaciones, además de jugadores y el entrenador de Senegal, Pape Thiaw.

Pero en ese momento los jueces rechazaron una solicitud de Marruecos para que se anulara el resultado y se le declarara ganador debido a la salida de Senegal del campo.

Se presentaron apelaciones ante la CAF, y dos meses después de la final, se determinó que Senegal había perdido el partido por incomparecencia.

Los jueces de apelación de la CAF citaron las reglas del torneo AFCON, según las cuales si un equipo “se niega a jugar o abandona el terreno antes del final reglamentario del partido sin la autorización del árbitro, será considerado perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición en curso”.

El caso de la AFCON llega al nivel gubernamental

El gobierno de Senegal prometió ayudar a “seguir todas las vías legales apropiadas” para recuperar el título y pidió una investigación “sobre presunta corrupción” dentro del fútbol africano.

El caso alimentó la sensación de que Marruecos, coanfitrión del Mundial de 2030, tiene una amplia influencia dentro de la CAF y la FIFA.

El rey de Marruecos, Mohammed VI, indultó a 18 aficionados senegaleses que estaban encarcelados por disturbios en el estadio de Rabat en mayo.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP